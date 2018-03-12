المدعي العام في طهران: الحكم علي جاسوس مزدوج الجنسية بالحبس 6 سنوات

وخلال إجتماع مجلس مساعدي الإدعاء العام في طهران اليوم الأحد قال جعفري دولت آبادي إن الجاسوس البريطاني لديه ملف مفتوح آخر متعلق بأحد المصارف الخاصة.

وأشار إلي إصدار حكم بالسجن لثماني سنوات بحق أحد المسؤولين السابقين في وزارة الجهاد الزراعي وفصله بشكل دائم عن الخدمات الحكومية.

كما أشار إلي أن التحقيق مستمر فيما يتعلق بملف مهدي جهانغيري (شقيق النائب الأول لرئيس الجمهورية) وقد تم الإفراج عنه الأسبوع الماضي بكفالة.

واشار المدعي العام إلي إجتماع مجموعة من النساء الخميس الماضي أمام وزارة العمل وإطلاقهن شعارات مسيئة فيما قامت بعضهن برفع الحجاب مشيراً إلي أن الشرطة قامت باعتقال بعض المحتجات وفقاً لأمر قضائي قبل أن تفرج عن بعضهن فيما لازال أخريات قيد الإحتجاز مشيراً إلي أن الإجتماع لم يحصل علي الترخيص المطلوب في هذا المجال.

وانتقد جعفري دولت آبادي تصريحات أطلقها مؤخراً أحد أعضاء مجلس الشوري الإسلامي حول موت أحد مثيري الشغب في شارع باسداران بطهران وقال: إن تساؤل النائب عن سبب موت بعض الأشخاص في السجون يثير الإستغراب لأنه لم يمت حتي سوي ثلاثة اشخاص هم سينا قنبري وكاووس سيد امامي وشخص آخر وقد تم تقديم الإيضاحات في هذا المجال.

وقال: أما فيما يتعلق بموت شخص يدعي راجي فإن الكلام حول موت هذا الشخص في السجن وأثناء التحقيق هو محض إفتراء مشيراً إلي أن الشخص المذكور توفي في المستشفي وفي اليوم الأول من أحداث الشغب وهذا ما أعلنه الإدعاء العام حينها.

وحول ملف مثيري الشغب في شهر يناير الماضي قال جعفري دولت آبادي إن من بين 150 ملف إتهام تم إصدار 10 أحكام من قبل محكمة الثورة الإسلامية مشيراً إلي أن مدة السجن تراوحت بين 1 إلي 5 سنين فيما لازالت بقية الملفات قيد التحقيق.

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