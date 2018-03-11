سقوط طائرة تركية جنوب غرب إيران ومقتل جميع ركابها

وفي تصريح لإرنا اليوم الأحد أعلن حاكم مدينة كيار 'قدم علي مرداني' إنه وفقاً لإعلان بعض المصادر فإن الطائرة التركية سقطت في مرتفعات هلن بمنطقة مشايخ بمحافظة جهار محال وبختياري حيث قتل جميع ركابها ال 11 ( 8 من ركابها و3 من طاقمها) .

وأضاف: ان الطائرة من نوع 'بومبارديه 30 ' المصنوعة في كندا.

وأشار شهود عيان محليون إن الطائرة سقطت في مرتفعات الجبال المقابلة لقرية دورك في منطقة مشايخ بمدينة كيار وشبت فيها النيران.

وأشار حاكم مدينة كيار إلي إرسال سبعة فرق إنقاذ وتقييم إلي محل الحادث مع 5 سيارات اسعاف.

انتهي ** ا ح ** 1837

