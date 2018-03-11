رئيس لجنة الحج والزيارة في مجلس الشوري الإسلامي: السعودية لم تدفع تعويضا لأسر شهداء مني

وفي تصريح له اليوم الأحد علي هامش إجتماع اللجنة قال أزادي خاه إن إجتماع اليوم بحث قضايا عديدة من بينها كيفية التعامل مع الحجاج الإيرانيين في موسم حج السنة القادمة والمشاكل الموجودة في زيارة العتبات المقدسة مشيراً إلي أن رئيس مؤسسة الحج والزيارة حميد محمدي كان حاضراً في الإجتماع ورد علي الأسئلة المطروحة.

وقال: لقد طلبنا بشكل رسمي من السلطات السعودية دفع التعويضات عن شهداء مني وتحديد الجهات التي تسببت في وقوع الحادث مشيراً إلي أن السعوديين رفضوا دفع التعويضات وإن القضية قيد البحث والدراسة.

ولفت إلي أن السلطات السعودية كانت قد وعدت بدفع التعويضات لأسر شهداء المسجد الحرام وأن تتم عملية الدفع من خلال السفارات السعودية.

وأشار إلي إعلان محمدي لعدد الإيرانيين الذين سيزورون الديار المقدسة هذا العام وقال: إن عدد حجاج هذا العالم سيبلغ 82 ألف حاج مشيراً إلي أن إيران طلب إضافة 5 آلاف حاج علي هذا العدد.

** ا ح ** 1837

