السفير الايراني في بريطانيا يتعرض للتهديد بالاغتيال

طهران / 11 اذار / مارس / ارنا – ذكر السفير الايراني في بريطانيا 'حميد بعيدي نجاد' في صحفته الشخصية علي 'تويتر' اليوم الاحد، انه تعرض للتهديد بالقتل من جانب شخص يدعي 'حسين مرعشي قزويني' وهو من المنتسبين الي التيار الشيرازي.

ونشر بعيدي نجاد في تغريدته عددا من الصور الفوتوغرافية المتداولة عبرالفضاء الافتراضي حول التهديدات المنتسبة الي الشخص المذكور؛ متسائلا بقوله انه في ضوء العقوبات الشرعية والقانونية المحددة للتهم الخاصة بالقتل وغيرها من الاتهامات، هل يمكن التفاؤل كحد ادني بشان دعم مسؤولي الشؤون القضائية في البلاد؟
ياتي هذا التطور، عقب الهجوم الذي شنّه ليل الجمعة عدد من اعضاء الفرقة الشيرازية المتطرفة علي مقر السفارة الايرانية في لندن وقيامهم، وسط عجز الشرطة البريطانية، بتسلق جدران السفارة ومن ثم انزال العلم الايراني من اعلي المبني؛ مما ادي الي احتجاج شديد اللّهجة من جانب وزارة الخارجية الايرانية.
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اغتيال السفير الايراني

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السفير الايراني في بريطانيا يتعرض للتهديد بالاغتيال

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