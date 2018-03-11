السفير الايراني في بريطانيا يتعرض للتهديد بالاغتيال

ونشر بعيدي نجاد في تغريدته عددا من الصور الفوتوغرافية المتداولة عبرالفضاء الافتراضي حول التهديدات المنتسبة الي الشخص المذكور؛ متسائلا بقوله انه في ضوء العقوبات الشرعية والقانونية المحددة للتهم الخاصة بالقتل وغيرها من الاتهامات، هل يمكن التفاؤل كحد ادني بشان دعم مسؤولي الشؤون القضائية في البلاد؟

ياتي هذا التطور، عقب الهجوم الذي شنّه ليل الجمعة عدد من اعضاء الفرقة الشيرازية المتطرفة علي مقر السفارة الايرانية في لندن وقيامهم، وسط عجز الشرطة البريطانية، بتسلق جدران السفارة ومن ثم انزال العلم الايراني من اعلي المبني؛ مما ادي الي احتجاج شديد اللّهجة من جانب وزارة الخارجية الايرانية.

انتهي ** ح ع

