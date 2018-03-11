ابرام مذكرة تفاهم لانتاج سيارات 'ميتسوبيشي' في المحافظة المركزية

خمين/11آذار/مارس- قال حاكم مدينة خمين بالانابة في المحافظة المركزية 'وسط' احمد طهراني انه ابرمت مذكرة تفاهم مبدئية لانتاج سيارات ميتسوبيشي اليابانية في خمين في اطار تحقيق الازدهار الاقتصادي وايجاد فرص العمل في هذه المدينة.

واضاف طهراني اليوم الاحد في حديث مع مراسل ارنا انه انجزت عملية نقل وتسليم الوثائق المتعلقة باحدي الوحدات الصناعية غيرالمكتملة الي شركة ميتسوبيشي لصناعة السيارات ومن المتوقع بان تعرض منتجاتها الي السوق بنهاية النصف الاول من العام الايراني المقبل الذي سيبدا في 21 آذار/مارس الحالي.
وتابع ان عملية تنفيذ هذا المشروع الصناعي غير المكتمل بدات في مدينة خمين منذ عام 2007 في ارض بمساحة 300 هكتار بطاقة انتاج 30 الف سيارة سنويا وان تنفيذ هذا المشروع شهد تقدما بنسبة اكثر من 90 بالمئة من خلال استثمار 230 مليار ريال ( الدولار يعادل 37000 ريال).
وصرح ان 300 فرصة عمل سيتم ايجادها من خلال تدشين المرحلة الاولي من خط انتاج هذا المصنع في خمين.
انتهي**2018 ** 1837



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اقتصاد

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انتاج سيارات ميتسوبيشي

ايران

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ابرام مذكرة تفاهم لانتاج سيارات

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