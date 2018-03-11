یجب تكثیف الجهود للتعریف الصحیح بمحور المقاومة

وفی تصریح صحفی لها الیوم الاحد، اكدت السیدة مصطفوی علي الشریحة الشبابیة فی البلاد بضرورة فهم هذه الحقیقة ان الدفاع عن فلسطین وشعبه یصب فی مصلحة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة؛ داعیة الي تعزیز الجهود فی هذا الاطار.

واردفت القول، ینبغی علي الشباب ان یعوا بان ایران تشكل الهدف الرئیسی للاعداء الذین لن یدخروا جهدا فی تحقیقها.

وفی الختام دعت الامینة العام لجمعیة الدفاع عن الشعب الفلسطینی، المسؤولین والشعب الایرانی الي تظافر الجهود من اجل تقدیم اطر صحیحة لمحور المقاومة والقیام بدور مؤثر فی هذا الخصوص.

انتهي ** ح ع

