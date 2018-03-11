جمعیة الدفاع عن الشعب الفلسطینی :

یجب تكثیف الجهود للتعریف الصحیح بمحور المقاومة

طهران / 11 / اذار / مارس / ارنا – دعت الامینة العامة لجمعیة الدفاع عن الشعب الفلسطینی السیدة زهرا مصطفوی جمیع المنادین بمقارعة الظلم الي بذل مزید من الجهود الاعلامیة للتعریف الصحیح باطر محور المقاومة.

وفی تصریح صحفی لها الیوم الاحد، اكدت السیدة مصطفوی علي الشریحة الشبابیة فی البلاد بضرورة فهم هذه الحقیقة ان الدفاع عن فلسطین وشعبه یصب فی مصلحة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة؛ داعیة الي تعزیز الجهود فی هذا الاطار.
واردفت القول، ینبغی علي الشباب ان یعوا بان ایران تشكل الهدف الرئیسی للاعداء الذین لن یدخروا جهدا فی تحقیقها.
وفی الختام دعت الامینة العام لجمعیة الدفاع عن الشعب الفلسطینی، المسؤولین والشعب الایرانی الي تظافر الجهود من اجل تقدیم اطر صحیحة لمحور المقاومة والقیام بدور مؤثر فی هذا الخصوص.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سیاسی

تکثیف الجهود الاعلامیة

أطر محور المقاومة

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

یجب تكثیف الجهود للتعریف الصحیح بمحور المقاومة

معظم المشاهدات

ولايتي: العلاقات بين ايران والعراق استراتيجية

ولايتي: العلاقات بين ايران والعراق استراتيجية

الاميركان هم من صنعوا داعش في العراق والمنطقة

نائب برلماني عراقي سابق لـ(ارنا):

الاميركان هم من صنعوا داعش في العراق والمنطقة

العميد باقر زادة: علي أمريكا اعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران

خلال استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

العميد باقر زادة: علي أمريكا اعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران

السفير الايراني في لندن يحتمل وجود افراد من الفرقة الشيرازية المتطرفة في محيط السفارة

السفير الايراني في لندن يحتمل وجود افراد من الفرقة الشيرازية المتطرفة في محيط السفارة

قاسمي: لا علم لنا بمصير ليفنسون

قاسمي: لا علم لنا بمصير ليفنسون

أحدث الأخبار

سفير تركيا في طهران : التقديرات ضئيلة جدا حول بقاء ركاب الطائرة النفاثة احياء

في تصريح خاص لمراسل 'ارنا'؛

سفير تركيا في طهران : التقديرات ضئيلة جدا حول بقاء ركاب الطائرة النفاثة احياء

السفير الإيطالي: تشغيل محطة الطاقة النظيفة في قشم يعكس الإهتمام ببيئتها الطبيعية

السفير الإيطالي: تشغيل محطة الطاقة النظيفة في قشم يعكس الإهتمام ببيئتها الطبيعية

نائب عراقي : السفير الاميركي ينفذ مشروعا اميركيا قذرا في العراق

نائب عراقي : السفير الاميركي ينفذ مشروعا اميركيا قذرا في العراق

مصدر مسؤول : ضبط 43 طنا من المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية

مصدر مسؤول : ضبط 43 طنا من المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية

لقاءات ظريف يوم أمس السبت

لقاءات ظريف يوم أمس السبت

موضوعات مرتبط