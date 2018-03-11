بريطانيا تاخذ التزامات معاهدة فيينا علي محمل الجد

وكتب هابتون في تغريدة علي حسابه في تويتر 'انني حزنت كثيرا للحادث الذي وقع يوم الجمعة في السفارة الايرانية في لندن'.

واضاف 'ان بريطانيا تاخذ الالتزامات الواردة في معاهدة فيينا علي محمل الجد.

يذكر ان السفارة الايرانية في لندن تعرضت امس الاول الجمعة الي هجوم شنته الفرقة الشيرازية وتسلقت جدرانها.

واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي انه تم القبض علي منفذي الاعتداء علي سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن.

ودعا قاسمي الي محاكمة ومعاقبة مصدري الاوامر ومنفذي هذا العمل.وقال 'ان توفير الامن والامان للدبلوماسيين والممثليات الدبلوماسية في بريطانيا يحظي باهمية بالغة'.

انتهي**2018 ** 1837

