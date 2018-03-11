مساعدة رئيس الجمهورية تلتقي الرئيسة الشيلية السابقة

طهران / 11 اذار / مارس / ارنا – التقت مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون القانونية السيدة 'لعيا جنيدي' بالرئيسة الشيلية المنتهية ولايتها 'ميجلة باتشلت'.

وتجري مساعدة الرئيس الايراني والوفد المرافق حاليا زيارة رسمية لجمهورية شيلي للمشاركة في مراسم القسم الدستوري للرئيس الشيلي الجديد، حيث التقت بالرئيسة المنتهية ولايتها وبحثت معها في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونوهت السيدة باتشلت في هذا اللقاء الي العلاقات المتنامية خلال فترة رئاستها بين طهران وسانتياغو؛ معربة عن املها بان تشهد الفترة الجديدة لرئاسة الجمهورية في بلادها استمرارا لهذه العلاقات.
بدورها نوهت السيدة جنيدي في هذا اللقاء الي اهمية وتركيز الجمهورية الاسلامية في مرحلة ما بعد انتصار الثورة علي النهوض بمستوي السيادة الشعبية والدفاع عن حقوق المواطنة ومكانة المرأة في البلاد.
وتطرقت مساعدة الرئيس الايراني الي الظروف العصيبة الناجمة عن الحروب وتواجد الجماعات الارهابية، والتي يتعرض لها الاطفال والنساء في عدد من بلدان المنطقة مثل اليمن وفلسطين وبعض المناطق في سوريا.
وفي الختام تمنت السيدة جنيدي للرئيسة الشيلية السابقة (السيدة ميجلة باتشلت) بدوام التوفيق والازدهار في مهامها الجديدة.
انتهي ** ح ع



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مساعدة رئيس الجمهورية تلتقي الرئيسة الشيلية السابقة

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