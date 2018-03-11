المدير العام لقسم المعدات الطبية في وزارة الصحة:

نسعي إلي تحقيق صادرات 240 مليون دولار في مجال المعدات الطبية

طهران /11آذار/مارس/ارنا- قال المدير العام لقسم المعدات الطبية في وزارة الصحة رضا مسائلي إن إيران تسعي إلي تحقيق صادرات 240 مليون دولار في مجال المعدات الطبية خلال العام الإيراني القادم (يبدأ في 21 آذار مارس).

وخلال إجتماع ورشة العمل الخاصة بتنمية صادرات المعدات الطبية اليوم الأحد قال مسائلي: لقد تم تشكيل ورشة عمل لتطوير الصادرات المتعلقة بالمعدات الطبية وذلك لتسهيل عملية التصدير في هذا المجال.
وأشار إلي أن إيران ستشارك خلال العام القادم في معارض طبية دولية متعددة منها معرض مديكا الألماني ومعرض عمان هيلث ومعرض عرب هيلث مشيراً إلي أن الشركات الإيرانية قدمت طلبات المشاركة في هذه المعارض.
واشار إلي أن إيران تسعي إلي تطوير صادراتها في مجال المعدات الطبية من 24 مليون دولار خلال العام 2017 إلي 240 مليون دولار خلال العام 2018.
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نسعي إلي تحقيق صادرات 240 مليون دولار في مجال المعدات الطبية

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