ظريف :

ايران تبذل قصاري جهدها للتقليل من معاناة الشعبين السوري واليمني

طهران / 11 اذار / مارس ارنا – اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال اللقاء مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر ' بيتر مايورير'، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تبذل قصاري جهدها للتقليل من معاناة الشعبين السوري واليمني، وايصال المساعدات الانسانية اليهما.

وبحث مايورير مع ظريف اهم المعضلات الانسانية ذات الصلة بالازمات الراهنة في بعض الدول الاقليمية؛ مؤكدا علي رغبة اللجنة الدولية في مواصلة المحادثات والتعاون بشأن المعضلات الانسانية ذات الصلة بالازمات الراهنة في بعض البلدان بما فيها سوريا واليمن والعراق.
وبحث الجانبان ايضا في هذا اللقاء التطورات الانسانية في سوريا بما يشمل ضرورة اخلاء المناطق الساخنة المتعرضة للحروب في الغوطة الشرقية من المدنيين ومواصلة عمليات ارسال المساعدات الانسانية الي الاهالي المحاصرين هناك.
ومن المحاور الهامة الاخري التي تطرق اليها الجانبان الايراني والاممي في لقائهما اليوم، يشار الي التاكيد علي وقف اطلاق النار في اليمن وارسال الدواء والغذاء الي الشعب في هذا البلد.
انتهي ** ح ع



برچسب ها

سياسي

الصليب الاحمر الدولية

ظريف

المساعدات الانسانية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تبذل قصاري جهدها للتقليل من معاناة الشعبين السوري واليمني

معظم المشاهدات

ولايتي: العلاقات بين ايران والعراق استراتيجية

ولايتي: العلاقات بين ايران والعراق استراتيجية

الاميركان هم من صنعوا داعش في العراق والمنطقة

نائب برلماني عراقي سابق لـ(ارنا):

الاميركان هم من صنعوا داعش في العراق والمنطقة

العميد باقر زادة: علي أمريكا اعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران

خلال استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

العميد باقر زادة: علي أمريكا اعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران

السفير الايراني في لندن يحتمل وجود افراد من الفرقة الشيرازية المتطرفة في محيط السفارة

السفير الايراني في لندن يحتمل وجود افراد من الفرقة الشيرازية المتطرفة في محيط السفارة

قاسمي: لا علم لنا بمصير ليفنسون

قاسمي: لا علم لنا بمصير ليفنسون

أحدث الأخبار

سفير تركيا في طهران : التقديرات ضئيلة جدا حول بقاء ركاب الطائرة النفاثة احياء

في تصريح خاص لمراسل 'ارنا'؛

سفير تركيا في طهران : التقديرات ضئيلة جدا حول بقاء ركاب الطائرة النفاثة احياء

السفير الإيطالي: تشغيل محطة الطاقة النظيفة في قشم يعكس الإهتمام ببيئتها الطبيعية

السفير الإيطالي: تشغيل محطة الطاقة النظيفة في قشم يعكس الإهتمام ببيئتها الطبيعية

نائب عراقي : السفير الاميركي ينفذ مشروعا اميركيا قذرا في العراق

نائب عراقي : السفير الاميركي ينفذ مشروعا اميركيا قذرا في العراق

مصدر مسؤول : ضبط 43 طنا من المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية

مصدر مسؤول : ضبط 43 طنا من المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية

لقاءات ظريف يوم أمس السبت

لقاءات ظريف يوم أمس السبت

موضوعات مرتبط