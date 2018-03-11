ايران تبذل قصاري جهدها للتقليل من معاناة الشعبين السوري واليمني

وبحث مايورير مع ظريف اهم المعضلات الانسانية ذات الصلة بالازمات الراهنة في بعض الدول الاقليمية؛ مؤكدا علي رغبة اللجنة الدولية في مواصلة المحادثات والتعاون بشأن المعضلات الانسانية ذات الصلة بالازمات الراهنة في بعض البلدان بما فيها سوريا واليمن والعراق.

وبحث الجانبان ايضا في هذا اللقاء التطورات الانسانية في سوريا بما يشمل ضرورة اخلاء المناطق الساخنة المتعرضة للحروب في الغوطة الشرقية من المدنيين ومواصلة عمليات ارسال المساعدات الانسانية الي الاهالي المحاصرين هناك.

ومن المحاور الهامة الاخري التي تطرق اليها الجانبان الايراني والاممي في لقائهما اليوم، يشار الي التاكيد علي وقف اطلاق النار في اليمن وارسال الدواء والغذاء الي الشعب في هذا البلد.

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