حدود سيرانبند مفتوحة والنشاط التجاري جار عبرها

وأشار 'بختيار رحماني بور' اليوم الأحد في تصريح لمراسل إرنا، الي حجم ترانزيت السلع والخدمات من جمارك هذه المحافظة عام 2017 وأضاف انه خلال العام الجاري في الفترة بين الشهر الأول من العام الجاري الإيراني حتي الشهر الحادي عشر منه (ينتهي في 21 آذار/مارس الجاري) تم تصدير من السلع الإيرانية ما تبلغ قيمتها 942 مليون دولار عبر حدود هذه المحافظة مما يظهر نموا مقارنة بالعام الماضي بنسبة 12 بالمئة من حيث الوزن وبنسبة 29 بالمئة من حيث العوائد بالعملة الصعبة.

ونوه رحماني بور، انه خلال هذه الفترة تم إستيراد سلع ماتبلغ قيمتها 65 مليون دولار عبر جمارك هذه المحافظة مما يظهر إزديادا بنسبة 113 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وحسب رحماني بور، بلغ حجم ترانزيت السلع عبر جمركات أربع محافظات خلال العام الجاري المليار و495 مليون دولار مما يظهر نموا بنسبة 75 بالمئة ومن حيث عوائد العملة الصعبة 66 بالمئة.

وأضاف رحماني بور، انه تم تصدير ما تبلغ قيمته 20 مليون دولار من السلع الي خارج البلاد عبر حدود سيرانبند.

كما أشار المدير العام لجمارك محافظة كردستان الي أنه يبلغ المعدل اليومي لقيمة السلع المصدرة من حدود هذه المحافظة الي الخارج 2.5 مليون دولار.

يذكر، انه يتم يوميا ترانزيت ما تبلغ قيمته 13 مليون دولار من السلع من حدود باشماق مريوان وان معبر سيرانبند في مدينة بانة الحدودية يعد المعبر الحدودي الثاني وأقرب منطقة حدودية مشتركة بمحافظة كردستان (غرب) مع منطقة شمال العراق ومن حيث حجم صادرات السلع وعدد النشطاء الإقتصاديين في الرتبة الثانية لأسواق هذه المحافظة.

وتعتبر كردستان من المحافظات الحدودية الايرانية التي تمتلك 277 كيلومترا من الحدود المشتركة مع شمال العراق كما تمتلك ثلاثة أسواق حدودية ومنفذا حدوديا رسميا.

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