وزارة الطرق تعلن عن انجاز مشاریع جدیدة فی مجال البني التحتیة داخل البلاد

طهران / 11 اذار / مارس / ارنا – اعلن المدیر التنفیذی للشركة الوطنیة للنقل وانتاج وتطویر البني التحتیة 'خیر الله خادمی' عن حسم العقود الخاصة بإنشاء طرق سریعة جدیدة بمسافة 896 كلم وفی اطار عدد من المشاریع الهامة داخل البلاد.

وفی تصریح له الیوم الاحد اشار خادمی الي حسم عقود شراكة فی اطار 6 مشاریع انشاء طرق سریعة، بمسافة 439 كلم وبما یبلغ 2500 ملیار تومان (الدولار الواحد یعادل 3700 تومان)؛ موضحا ان هذه المشاریع تتم بمشاركة القطاع الخاص وشركة انتاج وتطویر البني التحتیة للنقل والشحن، وان وزیر الطرق واعمار المدن حضر مراسم حسم العقود الخاصة بها.
واضاف المسؤول الایرانی ان الشركة الوطنیة لانتاج وتطویر البني التحتیة والنقل، تواصل حالیا عملیة تنفیذ مشروع لانشاء طریق سككی بمسافة 3 الاف و410 كلم فضلا عن دراسة مشروع سككی جدید بمسافة 5 الاف كلم.
واردف قائلا ان الشركة ستنجز بنهایة العام الایرانی الحالی (فی 20 اذار 2018) 516 كلم للطرق السككیة؛ معربا عن امله بان یبلغ اجمالی الطرق السككیة المستخدمة عقب انجاز هذا المشروع، 919 كیلومترا وان یتم ربط 5 محافطات فی البلاد عبر الشبكة السككیة.
وعودة الي مشاریع انشاء الطرق البریة السریعة، تطلع المسؤول فی وزارة الطرق واعمار المدن الي تدشین معظم المشاریع قید الانجاز خلال العامین القادمین.
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وزارة الطرق تعلن عن انجاز مشاریع جدیدة فی مجال البني التحتیة داخل البلاد

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