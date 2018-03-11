الصهاينة لن يطيقوا أعباء مواجهة إيران

ونقلاً عن مركز الإتصالات والاعلام الدفاعي التابع لأركان القوات المسلحة العامة أضاف اللواء غلامعلي رشيد اليوم الأحد خلال إجتماع حضره مسؤولون وخبراء أمنيون من قوات الحرس الثوري وخلال تقييمه للحالة والظروف الراهنة لإيران علي الصعيد الاقليمي أنّ ايران زادت من قوتها الرادعة ضد التهديدات العسكرية والأمنية بفضل إلحاقها الهزائم بالإرهاب الداعشي في المنطقة وخلقها إستقرارا وثباتا في سوريا والعراق.

وأفاد اللواء رشيد بأنّه في ظل المستجدات وبفضل تنمية وتعزيز ايران لقدراتها الاقليمية بات من الصعب علي أي دولة اتخاذ قرار بشأن مواجهة الجمهورية الاسلامية الايرانية فذلك سيكلفها مالاطاقة لها به.

واستطرد قائد مقر خاتم الأنبياء(ص)المركزي قائلاً: إنّ الكيان الصهيوني اليوم بات أكثر تفهماً واستيعاباً لقوة الجمهورية الاسلامية علي صعيد المنطقة وسيتجنب إختبار قوتنا وردعنا فهذا الكيان عاجز عن مواجهة ايران التي ستقصم ظهره.

وصرّح اللواء رشيد بتجنب الولايات المتحدة الوقوع في مستنقع خلقته لها السياسات الصهيونية المفرزة للأزمات والخالقة للصراعات مندداً بالتحالف العربي العبري الغربي الذي تم تشكيله ضد ايران وبإبعاد قضية فلسطين باعتبارها أهم قضية للعالم الاسلامي حتي العزلة والنسيان.

وشدّد اللواء رشيد علي استهداف الأعداء للاستقرار والإنسجام المحلي لايران بسبب القلق الذي يساورهم جراء القوة والنفوذ الايرانيين علي المستوي الاقليمي منوهاً إلي ضرورة مشاركة القوات المسلحة خاصة الحرس الثوري في توفير أمن البلاد والمساعدة علي تيسير وتسهيل التنمية الاقتصادية أكثر من ذي قبل صيانةً لمنجزات القوة الايرانية الاقليمية الصادة لأي تهديد من أي معتد كان.

إنتهي** ع ج**1837

