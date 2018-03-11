ايران مستعدة للمشاركة في المشاريع العلمية المشتركة مع اندونيسيا

محمود صادقي وخلال زيارته لاندونيسيا ولقائه وكيل وزارة الخارجية الاندويسي محمد فاخر، أشار الي العلاقات العريقة والمستدامة بين البلدين، وقال ان العلاقات الاخوية وعلي اساس الاحترام المتبادل بين البلدين كانت قائمة وبامكانها ان تشكل نموذجا مناسبا للدول الاسلامية الاخري.

وصرح بان حفظ واستمرار العلاقات علي الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية خاصة العلاقات البرلمانية من اولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية مع اندونيسيا.

وتطرق رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية - الاندونيسية الي التقدم العلمي والتقني في مجالات النانوتكنولوجي والتكنولوجيا الحيوية في ايران، وقال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للمشاركة مع اندونيسيا في المشاريع العلمية ونقل الخبرات واستثمار الفرص المتاحة لارتقاء مستوي التعاون الثنائي في اطار المصالح بين الشعبين.

وفي جانب اخر من تصريحاته قال صادقي ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد علي ضرورة نزع الحروب والعنف من العالم وقال ان الدول الاستعمارية تدعم المجموعات الارهابية في المنطقة وايران تدعم أي اجراء في اطار ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد علي استمرار التنسيق وتشريك الجهود بين البلدين لتسوية المشاكل التي يواجهها العالم الاسلامي في المحافل الأقليمية والدولية والأسلامية.

بدوره أشار وكيل وزارة الخارجية الاندونيسي الي وجهات النظر المشتركة بين البلدين حول القضايا الأقليمية والدولية، وقال ان اندونيسيا تؤكد علي تنمية التعاون السياسي والاقتصادي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية علي الاصعدة الدولية لاقرار النظام العالمي وعلي اساس الحرية والعدالة.

انتهي** 2344

