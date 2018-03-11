ايران تمتلك تجارب جيدة في مكافحة الارهاب ووضعتها تحت اختيار اصدقائها

طهران/11 اذار/ مارس/ ارنا- وصف مساعد قسم التنسيق والمتابعة الخاص بمكتب رئيس الجمهورية الدور الذي تلعبه ايران في مكافحة الارهاب بالحيوي وقال ان ايران تمتلك تجارب جيدة في مواجهة الارهاب ووضعتها تحت اختيار اصدقائها في العراق وسوريا.

في حوار خاص مع مراسل ارنا و فيما يتعلق بالدورالايراني في مكافحة الارهاب قال 'علي اصغر احمدي' انه بطلب من حكومتي العراق وسوريا، ادي مستشارو ايران دورا هاما في التصدي للارهاب في ذلك البلدين ونقلوا تجاربهم التي اكتسبوها الي اصدقائهم.
واضاف 'احمدي' منذ الايام الاولي لانتصار الثورة الاسلامية والي يومنا هذا يتعرض الشعب الايراني لشتي انواع الارهاب حيث قامت المجاميع الارهابية وبمساعدة الاعداء باغتيال كبار الشخصيات، وتعرض كذلك للارهاب الممنهج من قبل الحكومات الامريكية وبشتي الوسائل وحتي الحرب الصدامية المفروضة وكذلك الحظر الذي فرضوه علي الشعب الايراني هو نوع من الارهاب.
وقال ايضا من مبادئ الثورة الاسلامية مكافحة الارهاب ضمن الاطر الدينية، وبما ان ايران بلد يتخذ الدين مبدأ له فاينما وجد الارهاب فهي موجودة هناك، معتبرا ايران من ضحايا الارهاب واستطاعت التفوق عليه.
واردف ان داعش هو صنيعة الاستخبارات في بعض الدول الغربية لذا فانهم قلقون لوقوف الشعب الايراني الي جانب الشعب العراقي والسوري في مكافحة تلك المجاميع الارهابية.
انتهي**م م**2344



برچسب ها

سياسي

مكافحة الارهاب

ايران

تجارب

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

ايران تمتلك تجارب جيدة في مكافحة الارهاب ووضعتها تحت اختيار اصدقائها

معظم المشاهدات

ولايتي: العلاقات بين ايران والعراق استراتيجية

ولايتي: العلاقات بين ايران والعراق استراتيجية

الاميركان هم من صنعوا داعش في العراق والمنطقة

نائب برلماني عراقي سابق لـ(ارنا):

الاميركان هم من صنعوا داعش في العراق والمنطقة

العميد باقر زادة: علي أمريكا اعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران

خلال استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

العميد باقر زادة: علي أمريكا اعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران

السفير الايراني في لندن يحتمل وجود افراد من الفرقة الشيرازية المتطرفة في محيط السفارة

السفير الايراني في لندن يحتمل وجود افراد من الفرقة الشيرازية المتطرفة في محيط السفارة

قاسمي: لا علم لنا بمصير ليفنسون

قاسمي: لا علم لنا بمصير ليفنسون

أحدث الأخبار

سفير تركيا في طهران : التقديرات ضئيلة جدا حول بقاء ركاب الطائرة النفاثة احياء

في تصريح خاص لمراسل 'ارنا'؛

سفير تركيا في طهران : التقديرات ضئيلة جدا حول بقاء ركاب الطائرة النفاثة احياء

السفير الإيطالي: تشغيل محطة الطاقة النظيفة في قشم يعكس الإهتمام ببيئتها الطبيعية

السفير الإيطالي: تشغيل محطة الطاقة النظيفة في قشم يعكس الإهتمام ببيئتها الطبيعية

نائب عراقي : السفير الاميركي ينفذ مشروعا اميركيا قذرا في العراق

نائب عراقي : السفير الاميركي ينفذ مشروعا اميركيا قذرا في العراق

مصدر مسؤول : ضبط 43 طنا من المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية

مصدر مسؤول : ضبط 43 طنا من المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية

لقاءات ظريف يوم أمس السبت

لقاءات ظريف يوم أمس السبت

موضوعات مرتبط