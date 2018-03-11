ايران تمتلك تجارب جيدة في مكافحة الارهاب ووضعتها تحت اختيار اصدقائها

في حوار خاص مع مراسل ارنا و فيما يتعلق بالدورالايراني في مكافحة الارهاب قال 'علي اصغر احمدي' انه بطلب من حكومتي العراق وسوريا، ادي مستشارو ايران دورا هاما في التصدي للارهاب في ذلك البلدين ونقلوا تجاربهم التي اكتسبوها الي اصدقائهم.

واضاف 'احمدي' منذ الايام الاولي لانتصار الثورة الاسلامية والي يومنا هذا يتعرض الشعب الايراني لشتي انواع الارهاب حيث قامت المجاميع الارهابية وبمساعدة الاعداء باغتيال كبار الشخصيات، وتعرض كذلك للارهاب الممنهج من قبل الحكومات الامريكية وبشتي الوسائل وحتي الحرب الصدامية المفروضة وكذلك الحظر الذي فرضوه علي الشعب الايراني هو نوع من الارهاب.

وقال ايضا من مبادئ الثورة الاسلامية مكافحة الارهاب ضمن الاطر الدينية، وبما ان ايران بلد يتخذ الدين مبدأ له فاينما وجد الارهاب فهي موجودة هناك، معتبرا ايران من ضحايا الارهاب واستطاعت التفوق عليه.

واردف ان داعش هو صنيعة الاستخبارات في بعض الدول الغربية لذا فانهم قلقون لوقوف الشعب الايراني الي جانب الشعب العراقي والسوري في مكافحة تلك المجاميع الارهابية.

انتهي**م م**2344

