الأمين العام للجنة الوطنية التابعة لليونسكو:

العولمة للسلام لا للنهب والعنف

طهران/11 آذار/مارس - إرنا – قال الأمين العام للجنة الوطنية التابعة لليونسكو: إنّ العولمة جاءت لنشر السلام لا للنهب والعنف معتبراً إيّاها السبيل الي السلام والتخلص من الفقرالمالي والثقافي.

وأضاف سعد الله نصيري قيداري اليوم الأحد خلال كلمة له في الإجتماع الثالث السنوي الذي اُقيم في طهران تحت عنوان «عيد النَيروز ميراث السلام والتنوع الثقافي وثقافة المداراة» بأنّ العولمة ليست وليدة عام 1980 بل هي حاجة شعر بها البشر علي مر التاريخ وما زال اليوم يشعر بالحاجة اليها.
وأفاد نصيري بأنّ ولادة تقنيات الإتصالات والإعلام القوي في جميع مجالاته الافتراضية والخطية والمرئية والسمعية إضافة إلي التطور الصناعي أدّت جميعاً إلي تسريع عجلة العولمة مشترطاً صحة وسلامة العولمة بالأهداف الكامنة والنوايا لداعميها.
وقال نصيري: إنّ ما جعل العولمة تتحول الي تحدٍ هو الجانب الثقافي لها أي لايجب أن تمس العولمة تعددية الثقافات وهذا ما تسعي اليه منظمة اليونسكو عبر تسجيلها وتوثيقها مواريث الدول التاريخية والثقافية.
وأشار نصيري الي توثيق عيد النوروز الايراني في منظمة اليونسكو فضلاً عن توثيق 35 شخصية ايرانية شهيرة ومعالم ثقافية تاريخية مشيراً الي إهتمام اليونسكو بالتنمية والعدالة والسلام بمحورية الثقافة ونبذها للنهب والعنف.
هذا ووصف نصيري الايرانيين بأنهم المؤسسون لاُولي جامعة في العالم وهي جامعة «جندي شابور» التي أعلنتها منظمة اليونسكو ايضاً اُولي جامعة تأسست في العالم.
إنتهي** ع ج**2344



برچسب ها

فرهنگي

الأمين العام للجنة الوطنية التابعة لليونسكو

العولمة للسلام

طهران

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

العولمة للسلام لا للنهب والعنف

معظم المشاهدات

ولايتي: العلاقات بين ايران والعراق استراتيجية

ولايتي: العلاقات بين ايران والعراق استراتيجية

الاميركان هم من صنعوا داعش في العراق والمنطقة

نائب برلماني عراقي سابق لـ(ارنا):

الاميركان هم من صنعوا داعش في العراق والمنطقة

العميد باقر زادة: علي أمريكا اعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران

خلال استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

العميد باقر زادة: علي أمريكا اعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران

السفير الايراني في لندن يحتمل وجود افراد من الفرقة الشيرازية المتطرفة في محيط السفارة

السفير الايراني في لندن يحتمل وجود افراد من الفرقة الشيرازية المتطرفة في محيط السفارة

قاسمي: لا علم لنا بمصير ليفنسون

قاسمي: لا علم لنا بمصير ليفنسون

أحدث الأخبار

سفير تركيا في طهران : التقديرات ضئيلة جدا حول بقاء ركاب الطائرة النفاثة احياء

في تصريح خاص لمراسل 'ارنا'؛

سفير تركيا في طهران : التقديرات ضئيلة جدا حول بقاء ركاب الطائرة النفاثة احياء

السفير الإيطالي: تشغيل محطة الطاقة النظيفة في قشم يعكس الإهتمام ببيئتها الطبيعية

السفير الإيطالي: تشغيل محطة الطاقة النظيفة في قشم يعكس الإهتمام ببيئتها الطبيعية

نائب عراقي : السفير الاميركي ينفذ مشروعا اميركيا قذرا في العراق

نائب عراقي : السفير الاميركي ينفذ مشروعا اميركيا قذرا في العراق

مصدر مسؤول : ضبط 43 طنا من المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية

مصدر مسؤول : ضبط 43 طنا من المخدرات في محافظة خراسان الجنوبية

لقاءات ظريف يوم أمس السبت

لقاءات ظريف يوم أمس السبت

موضوعات مرتبط