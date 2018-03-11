مسؤول كردي: ايران سجلت صفحة ذهبية في التاريخ لدورها الفريد في مكافحة داعش

واضاف محمود اليوم الاحد في حديث لمراسل ارنا، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت من اللاعبين الاساسيين في مكافحة داعش وهي التي قامت بسد الطريق امام تقدم داعش في العراق وكردستان.

وفيما اكد انه لا يمكن لاحد انكار دور ايران في مكافحة داعش وما قدمته من الدعم للعراقيين، معتبرا دورها صفحة ذهبية في العلاقات التاريخية مع اكراد العراق.

ودعا إلي تعزيز التعاون بين ايران والعراق في مجال محاربة داعش وتوسيع نطاق هذا التعاون ليشمل المجالين الاجتماعي والثقافي إلي جانب مكافحته العسكرية و الامنية.

و اكد انه حان موعد توسيع نطاق عملية مكافحة داعش علي الصعيدين العسكري و الامني كي يشمل المجالين الاجتماعي والثقافي لانه تم دحر داعش عسكريا إلا إن عقيدته و افكاره لازالت باقية، داعيا الي الاهتمام بهذ ا الموضوع بشكل جاد.

وفيما اشار الي تضحيات الايرانيين والقوات العراقية والبيشمركه في التصدي لداعش اكد إنه لاينبغي تضيع حقوق الشهداء.

ودعا الجمهورية الاسلامية الايرانية الي المشاركةَ الفاعلة في الساحات الجديدة لمكافحة الارهاب .

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