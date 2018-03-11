تتحول جامعة تفرش الي مركز علمي صائن للبيئة

وأضاف منوشهر رياحي اليوم الأحد علي هامش ورشة تعليمية حول الاسس الفكرية والثقافية لإدارة البيئة التعايشية الانسانية بأنّ تأسيس هذا القسم خطوة الي الأمام تتلاءم مع الحركة العالمية لإنقاذ الكرة الارضية.

وأعلن رياحي عن تزويد هذه الجامعة بأنظمة شمسية لانتاج الكهرباء وعن تنفيذ الجامعة لمشروع تجزئة النفايات وتبنيها مشروع الإدارة المعقولة لنسبة استهلاك المياه وتقديمها توصيات بشأن نوعية إستهلاك المياه والعناية بالتربة والوقاية من تلوث الهواء والاستهلاك المعقول للمحروقات.

وقال رياحي: إنّنا نقترح أن تتحول عملية توظيف الطاقة الشمسية لانتاج الطاقة الكهربائية الجارية حالياً في جامعة تفرش والمدعومة باستثمارات أجنبية إلي نموذج يحتذي به لتوفير الكهرباء.

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