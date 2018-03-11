لقاء وزراء خارجية ايران وتركيا وآذربيجان وجورجيا من وجهة نظر المحلل الجورجي

باكو/ 11 اذار/ مارس/ ارنا - قال رئيس شبكة 'آرت غالري' الجورجية، ان اللقاء المرتقب بين وزراء خارجية ايران وجمهورية اذربيجان وتركيا وجورجيا سيساعد في ارساء السلام والأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

واشار 'تنغيز تخيلافا' في مقابلة مع موقع 'ربورت' الخبري الاذري اليوم الاحد، الي وجود ألية ثلاثية بين جورجيا وجمهورية اذربيجان وتركيا، وقال ان دعم هذه الألية وانضمام دول مثل ايران اليها، سيعزز الأمن والسلام في المنطقة فضلا عن تحقيق التنمية الاقتصادية.
واضاف ان ايران وتركيا تتميزان بقوة كبيرة في المنطقة، ويتوقع ومن خلال مشاركة هذين البلدين في المشاريع المشتركة بجمهورية اذربيجان وجورجيا، ان تكون الألية الجديدة مثمرة.
ولفت تخيلافا الي تشكيل تكتل جديد بعد اللقاء الرباعي بين وزراء خارجية ايران وجمهورية اذربيجان وتركيا وجورجيا في باكو، وقال ان دول جمهورية اذربيجان وتركيا وجورجيا تعمل حاليا علي انجاز مشاريع مهمة في المنطقة بمافيها خط سكك الحديد بين باكو - تفليس - قارص وخط انبوب النفط بين باكو - تفليس - جيهان وخط انبوب الغاز بين باكو - تفليس - ارضروم وخط انبوب الغاز ترانس اناضول وترانس ادرياتيك .
وصرح بان هذه المشاريع تتميز بالاهمية ليس للمنطقة فحسب بل لكل العالم، ومشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تتمتع بموارد الطاقة، في هذا التكتل الجديد يبشر بانجاز مشاريع كبري.
ومن المقرر ان يعقد الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان وتركيا وجورجيا يوم 15 مارس في باكو.
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لقاء وزراء خارجية ايران وتركيا وآذربيجان وجورجيا من وجهة نظر المحلل الجورجي

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