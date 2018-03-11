سائحة روسية: زيارة ايران ممتعة

طهران/11 آذار/مارس - إرنا – وصفت سائحة روسية شاركت في رحلة القطار السياحي الواصل بين طهران العاصمة وشمال البلاد، السفرالي ايران ممتع يتحف السائح بذكريات جميلة.

وأضافت جميلة محمدجوانوا طبيبة الاسنان الروسية التي زارت ايران برفقة زوجها والتي شاركت في الرحلة السياحية بالقطار الواصل بين طهران وشمال البلاد بأنني لم أكن أتصور ايران تتحلي بهذه المناظرالخلابة والطبيعية خاصة في محافظة مازنداران (شمال ايران) معربة عن إعتزازها لزيارة الشعب الايراني الطيب والمضياف والمبتهج والنشيط والتعرف علي طبيعة حياته.
وقالت جميلة: إنني فورعودتي الي روسيا سأتحدث للشعب الروسي وخاصة لأقاربي وأصدقائي عن الخصائص البارزة لايران وشعبها وساُخبرهم بأن هذا البلد يحظي بعراقة تاريخية وثقافة غنية أتحف بها العالم وسأتحدث لهم ايضاً عن طبيعة الشعب الايراني المضياف الذي يحترم السائحين كل الاحترام.
وأعربت جميلة عن إعتقادها بأنّ الشعب الايراني شعب مسالم ومضياف ومطالب بالتعايش السلمي والإحترام المتبادل مع سائر شعوب العالم.
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سائحة روسية: زيارة ايران ممتعة

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