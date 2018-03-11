ملتقي«المرأة والمشاركة الاجتماعية والمواطنة العالمية» في مانيلا

كوالالمبور/11 آذار/مارس - إرنا – اُقيم إجتماع ثقافي مشترك بين السيدات الايرانيات والفلبينيات في العاصمة مانيلا بمشاركة ممثلات عن رابطة السيدات المتفوقات المثقفات الفلبينيات ومجموعة من الفنانات الايرانيات بمناسبة الذكري السنوية لميلاد السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها).

هذا واُقيم الإجتماع تحت عنوان «المرأة والمشاركة الاجتماعية والمواطنة العالمية» بمناسبة عيد الاُم وعيد المرأة المطابق لذكري ميلاد السيدة الزهراء (س) رافقه إقامة معرضٍ لأعمال الفنانات الايرانيات الموفدات من جانب منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية في مقر الملحقية الثقافية الايرانية والذي لاقي إقبالاً وترحيباً من قبل المشاركات والمشاركين.
وألقي خلال هذا الحفل السفير الايراني محمد تنهائي والملحق الثقافي الايراني محمد جعفري ملك والسيدة بلمونته مستشارة رئيس جمهورية الفليبين وعدد من الشخصيات كلمة حول المرأة ومشاركتها الاجتماعية ودورها في بناء المجتمع.
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برچسب ها

فرهنگي

إجتماع ثقافي مشترك

السيدات الايرانيات والفلبينيات

مانيلا

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ملتقي«المرأة والمشاركة الاجتماعية والمواطنة العالمية» في مانيلا

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