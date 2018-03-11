ملتقي«المرأة والمشاركة الاجتماعية والمواطنة العالمية» في مانيلا

هذا واُقيم الإجتماع تحت عنوان «المرأة والمشاركة الاجتماعية والمواطنة العالمية» بمناسبة عيد الاُم وعيد المرأة المطابق لذكري ميلاد السيدة الزهراء (س) رافقه إقامة معرضٍ لأعمال الفنانات الايرانيات الموفدات من جانب منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية في مقر الملحقية الثقافية الايرانية والذي لاقي إقبالاً وترحيباً من قبل المشاركات والمشاركين.

وألقي خلال هذا الحفل السفير الايراني محمد تنهائي والملحق الثقافي الايراني محمد جعفري ملك والسيدة بلمونته مستشارة رئيس جمهورية الفليبين وعدد من الشخصيات كلمة حول المرأة ومشاركتها الاجتماعية ودورها في بناء المجتمع.

إنتهي** ع ج**2344

