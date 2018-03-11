مديرعام وكالة ارنا يؤكد علي دور وكالتي الانباء الايرانية والارمينية في توطيد العلاقات الثنائية

ودعا هاشمي خلال اللقاء الي تمتين التعاون الثنائي في مختلف المجالات الثقافية و العلمية و الاقتصادية بين ايران و ارمينيا.

وتابع قائلا انه شاهد في يريفان الكثير من الارامنة الذين يعتبرون انفسهم ايرانيين و عاشوا في ايران لسنوات طويلة.

واكد علي ضرورة تمتين العلاقات بين وكالتي الانباء الايرانية والارمينية، واضاف إننا نبذل جهودا لتعزيز العلاقات بين البلدين بمساعدة زملائنا في وكالة ارمينيا.

واعلن عن رغبة وكالة ارنا بالتعاون مع نظيرتها الارمينة لتعريف المعالم الاثرية و التاريخية والعلمية في ايران، معلنا رغبة ارنا في الافادة من خبرات الاساتذة والطلاب لتعزيز العلاقات الاعلامية الثنائية.

وتابع بالقول اذا قامت وكالة ارمينيا بانشاء مكتب لها في ايران، سنقدم الدعم لها لمواصلة نشاطاتها الاخبارية، و اضاف قررنا تغطية اخبار ارمينيا من خلال ايفاد مراسلين إلي هناك.

من جانبه أعرب السفير 'ارتاشس تومانيان' عن رغبته بتوثيق التعاون بين البلدين سيما بين وكالتي الانباء الايرانية والارمينية واضاف ان البلدين تربطهما علاقات جيدة.

واشار الي التوقيع علي مذكرة تفاهم بين 'ارنا' و 'ارمن برس'، و اضاف انها ستسهم الي حد كبير في تسهيل التعاون الثنائي بينهما.

واعلن عن استعداد 'ارمن برس' لايفاد ممثل عنها الي ايران لتغطية الاخبار.

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