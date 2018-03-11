اتفاق للتعاون بين شركتي 'زامياد' الايرانية و'ايفيكو' الايطالية

طهران / 11 اذار /مارس /ارنا-
اتفق مدراء شركتي 'زامياد' الايرانية و'ايفيكو' الايطالية علي التعاون لتوفير وارسال قطع السيارات المنفصلة الي ايران لغرض التجميع
'سي كي دي' completely knocked down.

وافاد الموقع الالكتروني لمجموعة 'سايبا' الايرانية لصناعة السيارات ان كبار مدراء شركة 'ايفيكو' والنائب الاول للمدير العام لمجموعة 'سايبا' محمد رضا هنري كيا، اكدا في اجتماع مشترك علي زيادة التعاون التقني والاقتصادي الثنائي.
اعلن ذلك المدير التنفيذي لشركة 'زامياد' محمد زارع بور اشكذري، وقال، انه اثر هذا الاجتماع تقرر انتاج وعرض منتوجات جديدة وذات جودة عالية لهذه الشركة الاوروبية المرموقة في شركة 'زامياد' في اطار فصل جديد من التعاون المثمر بين هذين الشريكين التجاريين القديمين.
واشار الي خطة الحكومة لتحديث اسطول النقل في البلاد، وقال، ان شركة 'زامياد' تعتزم المشاركة في هذه الخطة عبر تجميع وعرض سيارات 'ايفيكو' ذات الجودة.
يذكر ان مشروع تحديث اسطول النقل لخفض التلوث في المدن الكبيرة وترشيد استهلاك الوقود طرح من قبل رئيس الجمهورية قبل فترة.
يشار ايضا الي ان التعاون المشترك بين 'زامياد' و'ايفيكو' بدا قبل 24 عاما حيث تم في اطاره لغاية الان تزويد السوق الايرانية بمختلف انواع شاحنات السحب الثقيلة وشاحنات النقل والحافلات المتوسطة والصغيرة.
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اقتصاد

زامياد

ايفيكو

تعاون لتجميع السيارات

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اتفاق للتعاون بين شركتي

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