تنفيذ نحو 11 الف مشروع انمائي في ايران بمشاركة الحرس الثوري

قصرشيرين / 11 اذار /مارس /ارنا-
اعلن قائد مقر 'كوثر' للبناء والاعمار في المناطق المحرومة العميد ضياء الدين حزني عن تنفيذ 10 الاف و 855 مشروعا انمائيا في المناطق المنكوبة بالزلازل والاقل نموا والحدودية والوعرة في مختلف انحاء ايران بمشاركة حرس الثورة الاسلامية.

وفي مراسم جرت السبت لاهداء مساعدات عينية لـ 205 فتيات متزوجات حديثا، في مدينة سربل ذهاب بمحافظة كرمانشاه غرب ايران، قال العميد حزني، ان هذه المشاريع نفذت باعتمادات بلغت 945 مليارا و 800 مليون ريال (الدولار يعادل نحو 37000 ريال)، في مجالات المراكز الصحية والمنازل السكنية والمساجد والحوزات العلمية وتسطيح الاراضي الزراعية واسالة المياه.
واوضح بان هذه المشاريع نفذت بمشاركة فيلق 'النبي الاكرم (ص)' في كرمانشاه ومقر 'النجف الاشرف' ومقر 'خاتم الانبياء (ص)' ومقر 'كوثر' في مختلف مناطق البلاد.
واعتبر العميد حزني السر في نجاح الحرس الثوري هو الوقوف الي جانب الشعب واضاف، ان ازالة الحرمان من مختلف الشرائح الاجتماعية تعد من الاستراتيجيات الرئيسية لهذه المؤسسة الشعبية.
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اقتصاد

الحرس الثوري

مشاريع انمائية

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تنفيذ نحو 11 الف مشروع انمائي في ايران بمشاركة الحرس الثوري

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