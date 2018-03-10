القائم بالاعمال الهندي في طهران:

نيودلهي سددت كل الديون النفطية الي ايران

طهران/10آذار/مارس- قال القائم باعمال السفارة الهندية في طهران دِويش اوتام ان الهند سددت كافة الديون المترتبة عليها الي ايران جراء شراء النفط الخام منها.

وقال دِويش اوتام اليوم السبت علي هامش المعرض التخصصي الهندي في طهران ان هذه الديون كانت بسبب شراء النفط الخام من ايران وقد تاخر تسديدها الي ايران بسبب الحظر المفروض عليها واغلاق قنوات تحويل الاموال.
واضاف ان الهند استوردت 27.1 مليون طن من النفط الخام من ايران بقيمة 9 مليارات دولار.
وصرح ان مصرف (يوكو بنك) الهندي فتح فرعا له في طهران لتسهيل المبادلات التجارية بين ايران والهند وهو يربط حاليا بـ 6 بنوك ايرانية حيث تجري عملية تبادل الاموال من خلالها.
وقال ان حجم التبادل التجاري بين ايران والهند بلغ 12.8 مليار دولار خلال العام الماضي مضيفا انه تم التاكيد علي تعزيز هذه العلاقات خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني حسن روحاني الي الهند موخرا.
واشار اوتام الي التعاون بين ايران والهند في ميناء جابهار جنوب شرق ايران وقال ان الحكومة الهندية قامت بتخصيص 85 مليون دولار لتمويل الوحدة الاولي من مشروع تطوير هذا الميناء بالمعدات والاجهزة اللازمة كما خصص خط ائتمان بمبلغ150 مليون دولار في هذا السياق.
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تسديد الديون

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نيودلهي سددت كل الديون النفطية الي ايران

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