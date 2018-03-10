نيودلهي سددت كل الديون النفطية الي ايران

وقال دِويش اوتام اليوم السبت علي هامش المعرض التخصصي الهندي في طهران ان هذه الديون كانت بسبب شراء النفط الخام من ايران وقد تاخر تسديدها الي ايران بسبب الحظر المفروض عليها واغلاق قنوات تحويل الاموال.

واضاف ان الهند استوردت 27.1 مليون طن من النفط الخام من ايران بقيمة 9 مليارات دولار.

وصرح ان مصرف (يوكو بنك) الهندي فتح فرعا له في طهران لتسهيل المبادلات التجارية بين ايران والهند وهو يربط حاليا بـ 6 بنوك ايرانية حيث تجري عملية تبادل الاموال من خلالها.

وقال ان حجم التبادل التجاري بين ايران والهند بلغ 12.8 مليار دولار خلال العام الماضي مضيفا انه تم التاكيد علي تعزيز هذه العلاقات خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الايراني حسن روحاني الي الهند موخرا.

واشار اوتام الي التعاون بين ايران والهند في ميناء جابهار جنوب شرق ايران وقال ان الحكومة الهندية قامت بتخصيص 85 مليون دولار لتمويل الوحدة الاولي من مشروع تطوير هذا الميناء بالمعدات والاجهزة اللازمة كما خصص خط ائتمان بمبلغ150 مليون دولار في هذا السياق.

انتهي**2018 ** 1837

