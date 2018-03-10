خلال استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

العميد باقر زادة: علي أمريكا اعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران

طهران /10آذار/مارس/ارنا- شدد رئيس لجنة البحث عن المفقودين في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العميد محمد باقر زادة علي ضرورة اعادة الأمريكيين المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران (1980-1988).

وخلال استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مايوفر السبت اشار العميد باقر زادة إلي أن القوات الأمريكية قامت بنقل المعلومات المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران إلي البنتاغون داعياً إلي اعادة هذه المعلومات للتمكن من معرفة مصير تلك المجموعة من الشهداء الذين قتلهم النظام الصدامي في معسكرات الأسر بصورة مخفية ودفنهم في أماكن مجهولة.
وشدد علي ضرورة تعزيز النشاطات التي يقوم بها الصليب الأحمر الدولي للبحث عن المفقودين في الحرب مشيراً إلي أهمية دور هذه اللجنة الدولية في علاج المشاكل النفسية والإجتماعية الناجمة عن الحرب.
واشار إلي الخبرة التي حصلت عليها لجنة البحث عن المفقودين طيلة الأعوام الماضية معرباً عن استعداده لتقديم هذه الخبرات من أجل الإستفادة منها في مختلف دول العالم.
من جانبه أعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مايوفر عن تقديره للنشاطات التي تقوم بها لجنة البحث عن المفقودين داعياً إلي تقديم الدعم والمساعدة للصليب الأحمر في هذا المجال.
كما أعرب عن استعداد اللجنة لتعزيز التعاون مع إيران نظراً لكثرة النزاعات الإقليمية وزيادة عدة المفقودين في الحروب الأخيرة.
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العميد باقر زادة: علي أمريكا اعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران

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