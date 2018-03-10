الخبراء الروس يعتبرون إن لإيران دورا رئيسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق

موسكو/10آذار/مارس/ارنا- أكد الخبراء الروس علي الدور الرئيسي لإيران في مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق وإن هذا الدور مهم وضروري بالنسبة لهذين البلدين.

وفي مقابلة أجرتها إرنا مع الخبراء والمحليين الروس بخصوص تطورات المنطقة ودور إيران في مكافحة الإرهاب حيث شددوا علي دور إيران في هذا المجال.
فقد أكد رئيس الحركة السياسية المضادة للعولمة الروسية 'الكساندر يونوف' إن دعم إيران لدول الجوار في محاربتها للجماعات الإرهابية المدعومة من أمريكا وحلفائها العرب و الغربيين زعزع من أوضاع هذه الجماعات ولم يسمح في تنفيذ الولايات المتحدة لمشروعها في شرق أوسط كبير.
ولفت إلي أن مئات آلاف الضحايا سقطوا نتيجة التدخل الأمريكي في دول مثل العراق وسوريا وأفغانستان واليمن.
من جانبه شدد مساعد حركة اوراسيا الدولية ليونيد سافين علي الدور المؤثر للمساعدات التي قدمها المستشارون الإيرانيون في سوريا لمكافحة الإرهاب وقال: لولا المساعدات الإيرانية لكان الإرهاب قد استولي علي المنطقة.
من جانبه قال عضو مجلس شؤون القوميات والشعوب الروسية 'اسماعيل شعبانوف' إن مكافحة إيران للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط أمر ضروري وحيوي.
ولفت إلي إن إيران تنطلق في مكافحة الإرهاب من توجهات مبدئية مشيراً إلي إنه ليس هناك بلد حارب الإرهاب بقوة إيران وروسيا.
من جانبه أعتبر رئيس مؤسسة 'الأمة الإسلامية العالمية' محمد أمين ماجومدر إن إيران تقدمت علي جميع الدول في محاربة الإرهاب في الشرق الأوسط وإنها تمكنت من توجيه ضربات قاصمة للإرهاب.
وقال: لقد قدمت إيران في هذا المجال الآلاف من الشهداء مشيراً إلي أن هذا البلد ومنذ أربعة عقود مستهدف من قبل المؤامرات الغربية والأمريكية.
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الخبراء الروس يعتبرون إن لإيران دورا رئيسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق

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الخبراء الروس يعتبرون إن لإيران دورا رئيسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق

الخبراء الروس يعتبرون إن لإيران دورا رئيسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق

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