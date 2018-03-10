بهرام قاسمي: تم استدعاء السفير البريطاني إلي مقر وزارة الخارجية

طهران /10آذار/مارس/ارنا- أعلن المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي إن المدير العام للشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية قام باستدعاء سفير بريطانيا في ايران ليبلغه احتجاج طهران علي إثر اعتداء عدد من أتباع إحدي الفرق المتطرفة علي السفارة الإيرانية في لندن.

وقال قاسمي في تصريح له مساء السبت : إنه وفي مذكرة الإحتجاج التي سلمت للسفير البريطاني لدي طهران اليوم السبت تم تقديم أشد عبارات الإستنكار محملة الحكومة البريطانية مسؤولية هذه الحادثة وداعية الحكومة البريطانية إلي تنفيذ واجباتها في المحافظة علي الدبلوماسيين والمقار الدبلوماسية وتوفير الحماية للمقار التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
من جانبه أعرب سفير بريطانيا لدي طهران مجدداً عن أسفه الشديد للحادث مشيراً إلي الخطوات التي اتخذتها الشرطة البريطانية واعتقال المهاجمين مشيراً إلي إنه سيبلغ المسؤولين البريطانيين فوراً مذكرة الإحتجاج.
يذكر ان السفارة الايرانية في لندن تعرضت امس الجمعة الي هجوم شنته الفرقة الشيرازية وتسلقت جدرانها.
هذا وقال السفير الايراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد ان الحكومة البريطانية لها التزام بحماية السفارة الايرانية وحصانتها دون اي قيد او شرط.
واضاف بعيدي نجاد اليوم السبت في تغريده له ان المجموعة التي اعتدت علي السفارة الايرانية تمثل جماعة شيعية متطرفة. انهم (اعضاء هذه الجماعة) يصرون علي اساءة الشخصيات الكبري لدي اهل السنة من خلال تفسير طائفي للشيعة.
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بهرام قاسمي: تم استدعاء السفير البريطاني إلي مقر وزارة الخارجية

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