رد فعل وزارة الخارجية البريطانية حول الإعتداء علي السفارة الإيرانية

وفي معرض رد فعله علي الإعتداء الذي استهدف السفارة الإيرانية في لندن قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية في تصريح لإرنا إن المحافظة علي أمن الدبلوماسيين والمقار الدبلوماسية في بريطانيا تحظي بأهمية بالغة بالنسبة لنا.

يذكر ان السفارة الايرانية في لندن تعرضت امس الجمعة الي هجوم شنته الفرقة الشيرازية وتسلقت جدرانها.

هذا وقال السفير الايراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد ان الحكومة البريطانية لها التزام بحماية السفارة الايرانية وحصانتها دون اي قيد او شرط.

واضاف بعيدي نجاد اليوم السبت في تغريده له ان المجموعة التي اعتدت علي السفارة الايرانية تمثل جماعة شيعية متطرفة. انهم (اعضاء هذه الجماعة) يصرون علي اساءة الشخصيات الكبري لدي اهل السنة من خلال تفسير طائفي للشيعة.

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