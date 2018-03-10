خاص بإرنا؛

رد فعل وزارة الخارجية البريطانية حول الإعتداء علي السفارة الإيرانية

لندن /10آذار/مارس/ارنا- صرح متحدث باسم الخارجية البريطانية رفض الإفصاح عن اسمه اليوم السبت إن بلاده تتابع بجدية واجباتها طبقاً لإتفاقية جنيف المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية.

وفي معرض رد فعله علي الإعتداء الذي استهدف السفارة الإيرانية في لندن قال المتحدث باسم الخارجية البريطانية في تصريح لإرنا إن المحافظة علي أمن الدبلوماسيين والمقار الدبلوماسية في بريطانيا تحظي بأهمية بالغة بالنسبة لنا.
يذكر ان السفارة الايرانية في لندن تعرضت امس الجمعة الي هجوم شنته الفرقة الشيرازية وتسلقت جدرانها.
هذا وقال السفير الايراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد ان الحكومة البريطانية لها التزام بحماية السفارة الايرانية وحصانتها دون اي قيد او شرط.
واضاف بعيدي نجاد اليوم السبت في تغريده له ان المجموعة التي اعتدت علي السفارة الايرانية تمثل جماعة شيعية متطرفة. انهم (اعضاء هذه الجماعة) يصرون علي اساءة الشخصيات الكبري لدي اهل السنة من خلال تفسير طائفي للشيعة.
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رد فعل وزارة الخارجية البريطانية حول الإعتداء علي السفارة الإيرانية

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