الشرطة البريطانية: المعتدون علي السفارة الإيرانية أفرج عنهم بكفالة

لندن /10آذار/مارس/ارنا- أعلن المتحدث باسم الشرطة البريطانية إن العناصر التي اعتدت علي السفارة الإيرانية في لندن تم الإفراج عنهم بكفالة.

وفي تصريح لإرنا اليوم السبت قال المتحدث باسم الشرطة البريطانية إنه وفي الساعة 20و16 دقيقة من يوم الجمعة وصلتنا تقارير عن دخول أربعة أشخاص إلي شرفة السفارة الإيرانية فإنطلقنا إلي هناك.
وقال: لقد تم القبض علي هؤلاء الأشخاص لإحتمال قيامهم بالحاق خسائر في مبني دبلوماسي والتواجد فيه بطريقة غير شرعية نافياً أن يكون هؤلاء قد دخلوا السفارة أو كان أحد منهم يحمل السلاح.
وأشار إلي أن أعمار المهاجمين تتراوح بين 29 و18 و17 و16 عاماً وقد تم نقلهم إلي أحد مراكز الشرطة.
وأشار إلي إنه تم الإفراج عن هؤلاء المهاجمين بكفالة علي أن يعودوا في شهر أبريل القادم لتقديم إيضاحات في هذا المجال.
ولفت إلي ان التحقيقات لازالت جارية فيما يتعلق بهذا الحادث.
يذكر ان السفارة الايرانية في لندن تعرضت امس الجمعة الي هجوم شنته الفرقة الشيرازية وتسلقت جدرانها.
وكان السفير الايراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد قال ان الحكومة البريطانية لها التزام بحماية السفارة الايرانية وحصانتها دون اي قيد او شرط.
واضاف بعيدي نجاد في تغريده له ان المجموعة التي اعتدت علي السفارة الايرانية تمثل جماعة شيعية متطرفة. انهم (اعضاء هذه الجماعة) يصرون علي اساءة الشخصيات الكبري لدي اهل السنة من خلال تفسير طائفي للشيعة.
كما اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي انه تم القبض علي منفذي الاعتداء علي سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن.
واكد قاسمي انه تم القاء القبض علي المعتدين علي شرفة السفارة الايرانية في لندن موضحا انه تم وضع نهاية لهذا الحدث الاستعراضي.
ودعا قاسمي الي محاكمة ومعاقبة مصدري الاوامر ومنفذي هذا العمل.
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الشرطة البريطانية: المعتدون علي السفارة الإيرانية أفرج عنهم بكفالة

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