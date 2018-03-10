المقداد: اتهام سورية باستخدام الأسلحة الكيميائية يأتي علي خلفية إنجازات الجيش في محاربة الإرهاب

وأشار المقداد في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في مبني الوزارة إلي ان منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تستمر بتجاهل المعلومات التي تقدمها سورية عن استخدام الارهابيين للسلاح الكيميائي في حوادث عدة ما يثير “الريبة والتساؤل” مجددا التأكيد علي أن سورية نفذت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118 الخاص بإتلاف البرنامج الكيميائي السوري رغم الظروف الصعبة والمعقدة للغاية.

وانضمت سورية إلي اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية عام 2013 ووفقا لهذا الانضمام قامت بتجميع كل المواد الكيميائية وتسليمها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي دمرتها خارج الأراضي السورية.

ولفت المقداد إلي أن هدف الولايات المتحدة وحلفائها من هذه الحملة علي سورية هو تقديم الدعم الكامل للإرهابيين الذين يستخدمون السلاح الكيميائي بل تشجيعهم علي استخدامه مرات أخري موضحا أنه منذ بداية هذا العام تم الكشف عن أربع حالات لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين في “السروج بريف إدلب والمشيرفة”.

ولفت المقداد إلي وجود الكثير من الأدلة علي استخدام الذخائر الكيميائية المجهزة بغاز الخردل من قبل المسلحين في السادس عشر من ايلول 2016 في أم حوش وللسارين في 2013 في خان العسل والغوطة الشرقية.

وبحسب المقداد فإن خبراء المنظمة تجاهلوا الأدلة علي حصول المسلحين علي مخزونات كبيرة من المواد الكيميائية السامة والتكنولوجيا لإنتاجها عن طريق بعض دول الجوار مبينا أنه تم اكتشاف كميات كبيرة من هذه الاسلحة في تشرين الثاني وكانون الاول 2017 في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة الإرهابيين.

وأضاف المقداد إنه وجد في مستودعات للإرهابيين قرب الظاهرية والخفسة في محافظة حماة حاويات تتضمن 20 طنا وأكثر من 50 قطعة ذخيرة محشوة بالمواد الكيميائية ووجد في تل عدلة 24 طنا من المواد الكيميائية السامة إضافة لمستودع بالمعضمية فيه ذخائر من عيار 240 مم و 160 مم وعلب بلاستيكية تحتوي علي الفوسفور العضوي ومصنع في ضواحي “السويطرة” في ريف حماة لتصنيع مواد سامة مختلفة بالاضافة الي 54 قطعة ذخيرة كيميائية و44 برميلا فيه مواد كيميائية.

ووصف المقداد استنتاجات لجان التحقيق الدولية بما في ذلك لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والتي تحمل الحكومة السورية المسؤولية عن استخدام السارين في خان شيخون بأنها “تفتقد الموضوعية والمهنية والمصداقية” مبينا أن مفتشي آلية التحقيق المشتركة رفضوا زيارة موقع الحدث المزعوم وطبقوا ما يسمي “التفتيش عن بعد” ومع ذلك تم استخدام هذه التحقيقات لتبرير العدوان الصاروخي الأمريكي علي مطار الشعيرات.

وأوضح المقداد أن خبراء المنظمة قاموا بناء علي طلب سوري دعمته جمهورية روسيا الاتحادية بزيارة المطار بعد ستة اشهر من تاريخ الاعتداء عليه لكن فريق الخبراء وصل دون إحضار التجهيزات اللازمة للتحقيق ولم يرفع عينة واحدة من المطار وذات الأسلوب تكرر في التحقيق باستخدام غاز السارين في اللطامنة والكلور في الغوطة الشرقية.

وأكد المقداد أنه علي الرغم من الاتفاق مع بعض التنظيمات المسلحة علي السماح لخبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية بالدخول الي مناطق يسيطر عليها المسلحون مع ضمانات تتعلق بأمنهم فإن الخبراء لم يزوروا هذه المناطق لجمع الأدلة والعينات.

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