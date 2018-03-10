خلال برقية مواساة بعثها الي نظيره الروسي؛

روحاني يعزي بضحايا حادث طائرة الركاب الروسية

طهران/10 آذار/مارس/إرنا- خلال برقية بعث بها رئيس الجمهورية الإسلامية حجة الإسلام 'حسن روحاني' الي نظيره الروسي 'فلاديمير بوتين' اليوم السبت، عبر عن خالص تعازيه ومواساته بحادث سقوط طائرة الركاب الروسية أنتونوف 26 الذي أسفر عن مقتل عدد من المواطنين الروس.

وجاء في جانب من برقية الرئيس روحاني، 'ان حادث سقوط طائرة الركاب أنتونوف 26 للإتحاد الروسي الذي أودي بحياة عدد من المواطنين الروس، بعث علي الحزن والأسي'.
كما عبر روحاني خلال هذه البرقية عن خالص تعازيه وتعاطفه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وأسر ضحايا هذا الحادث متمنيا لهم الصبر والسلوان وللرئيس الروسي دوام الصحة والنجاح.
يذكر، ان يوم الثلاثاء الماضي 6 آذار/مارس الجاري، سقطت طائرة الركاب الروسية أنتونوف 26 في الأراضي السورية مما أسفر عن مقتل كافة ركابها وطاقم الطيران الذي كان يبلغ عددهم 32 شخصا.
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برقية مواساة

حادث طائرة الركاب الروسية

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روحاني يعزي بضحايا حادث طائرة الركاب الروسية

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