روحاني يعزي بضحايا حادث طائرة الركاب الروسية

وجاء في جانب من برقية الرئيس روحاني، 'ان حادث سقوط طائرة الركاب أنتونوف 26 للإتحاد الروسي الذي أودي بحياة عدد من المواطنين الروس، بعث علي الحزن والأسي'.

كما عبر روحاني خلال هذه البرقية عن خالص تعازيه وتعاطفه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وأسر ضحايا هذا الحادث متمنيا لهم الصبر والسلوان وللرئيس الروسي دوام الصحة والنجاح.

يذكر، ان يوم الثلاثاء الماضي 6 آذار/مارس الجاري، سقطت طائرة الركاب الروسية أنتونوف 26 في الأراضي السورية مما أسفر عن مقتل كافة ركابها وطاقم الطيران الذي كان يبلغ عددهم 32 شخصا.

إنتهي**أ م د** 1837

