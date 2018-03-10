مساعد العلاقات العامة بجامعة المصطفي (ص):

عالم الغرب يتأسي اليوم بالرؤي الإسلامية

قم/10 آذار/مارس/إرنا- قال مساعد العلاقات العامة والشؤون الدولية بجامعة المصطفي (ص) العالمية، ان عالم الغرب يحتذي اليوم بالرؤي الإسلامية والمشروع التعليمي للإسلام تحت عنوان 'التعلم من المهد الي اللحد'.

وأكد حجة الإسلام 'محسن قنبري' اليوم السبت خلال مراسم التخرج للمجموعة الثانية من طالبات مجمع بنت الهدي للتعليم العالي بقم، أكد علي ضرورة تشكيل شبكة عالمية من قبل طلاب العلوم الدينية قائلا، انه 'ينبغي علي كل طالب أو طالبة للعلوم الدينية أن يعمل علي الترويج لدين الإسلام بصورة تتلائم مع الظروف الزمنية والبيئة الثقافية لكل بلد وذلك بالتعاون مع سائر زملائه من الخريجين في هذا المجال.
كما أشار قنبري، الي انه لا ينبغي علي طلاب العلوم الدينية أن يجيبوا علي الشبهات الدينية فحسب، بل عليهم أن يعملوا علي تبليغ دين الإسلام وأن يخططوا لعولمته وذلك باستخدام القدرة العلمية لبعضهم الآخر وأن يقوموا بالتعريف للعالم بنورانية كلام الوحي الإلهي'.
يذكر، ان مجمع بنت الهدي للتعليم العالي الذي أخذ تسميته من إسم السيدة المجتهدة والمجاهدة الشهيدة المعاصرة آمنة بنت الهدي، تم تأسيسه عام 1982 برعاية آية الله الشيخ محمد مهدي آصفي تحت إشراف المركز العالمي للعلوم الإسلامية وفي آب/أغسطس عام 2000، تم دمجه بجامعة المصطفي (ص) العالمية بالكامل وهو يعد حالياً أحد المراكز التعليمية الاكثر نشاطا للسيدات.
وقد تخرجت لحد الان ألفان و750 سيدة مسلمة من 82 بلدا من هذا المجمع التعليمي ورجعن الي بلدانهن كما تدرس فيه حاليا ألف و500 طالبة.
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فرهنگي

جامعة المصطفى (ص)

مجمع بنت الهدى

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عالم الغرب يتأسي اليوم بالرؤي الإسلامية

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