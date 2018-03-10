المستشار السابق لوزير الأوقاف الجزائري: التعاون مع إيران في مجال مكافحة الإرهاب يصب في صالح الإتحاد الأوروبي

وفي تصريح لإرنا اليوم السبت قال فلاحي إن إيران تنطلق من التعاليم الإسلامية لمتابعة أعمالها الخيرية وتعزيز الأمن والسلام والإستقرار للجميع ومحاربة الإرهاب في سوريا والعراق لكن الولايات المتحدة تسعي فقط إلي الهيمنة علي الآخرين ونهب ثرواتهم.

وأشار إلي أن الولايات المتحدة تستخدم الإرهاب كوسيلة لدعم أهدافها ومن هنا ومتي ما اقتضت الحاجة تقوم بإنشاء جماعة إرهابية جديدة.

وحول دور المقاومة في المنطقة قال فلاحي إن محور المقاومة تمكن من إفشال مشروع سايكسبيكو 2 خاصة في سوريا مشيراً إلي إنه ولولا المقاومة لكانت نشاطات الجماعات الإرهابية قد ألحقت أضراراً كبيرة بأوروبا فيما كانت الولايات المتحدة ونتيجة لبعدها الجغرافي عن المنطقة بمنأي عن الهجمات.

ولفت إلي أن فرنسا في ظل زعامة امانويل ماكرون تسعي إلي الخروج من سلطة الولايات المتحدة نتيجة هذا الأمر.

واعتبر إن مكافحة إيران للإرهاب تصب في صالح الإتحاد الأوروبي وقال: من هنا ينبغي علي الإتحاد الأوروبي أن يتعاون مع إيران في القضايا التي تصب في صالح الطرفين ولا سيما الإتفاق النووي.

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