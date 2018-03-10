سفير صربيا: الاحصائيات العالمية تشيرالي نجاح الخطط الاقتصادية للرئيس روحاني

طهران/10اذار/ مارس/ ارنا- قال سفير صربيا لدي طهران ان ايران في عهد الرئيس روحاني اثبتت ان الاقتصاد علي رأس جدول اعمالها و الاحصائيات العالمية بينت نجاح الخطط الاقتصادية التي انتهجتها ايران .

واضاف 'دراكان تودوروويج' اليوم السبت لمراسل ارنا علي هامش الاجتماع المشترك لسفراء الدول الاوربية مع مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة 'مهدي كرباسيان' ان الرئيس روحاني ووزير الخارجية ظريف اعلنوها كرارا بأن ايران تسعي لعلاقات مسالمة مع الدول وتخطو علي هذا النهج وان نتائج هذه السياسة كانت جيدة ومفيدة لايران.
واشارالسفير الي زيارة وزير الخارجية الايراني الي بلده الاسبوع المنصرم وقال ان هكذا زيارات لها تاثير عميق في تنمية التعاون واستقطاب الاستثمارات الي ايران.
واضاف سفير صربيا ان هذا الاجتماع الذي يهدف الي شرح فرص الاستثمار في مجال المناجم كان مفيدا جدا واستطعنا الحصول علي معلومات قيمة للاستثمار في هذا الاطار.
ووصف العلاقات الصربية الايرانية بالجيدة جدا وقال ان صربيا هي البلد الوحيد في المنطقة الذي يمنح مواطني ايران تاشيرات دخول اراضيه لذا نشاهد الكثير منهم ياتي للسياحة هناك وفي هذا الاطار تم يوم امس في طهران انشاء شركة مشتركة تعمل في مجال السياحة فقط.
وصرح ' تودوروويج' ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تصل الي المستوي المطلوب لذا يجب بذل الجهد لارتقائها.
وحول الاتفاق النووي قال: ان ايران تسير في الطريق الصحيح وان وكالة الطاقة الذرية ايدت عشر مرات الالتزام الايراني ببنود الاتفاق ونظرا لتاييده من الاتحاد الاوربي نأمل ان لن يتعرض الاتفاق الدولي لاية مخاطر.
انتهي**م م** 1837



برچسب ها

سياسي

الخطط الاقتصادية

الرئيس روحاني

صربيا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

سفير صربيا: الاحصائيات العالمية تشيرالي نجاح الخطط الاقتصادية للرئيس روحاني

معظم المشاهدات

السفير الايراني يتحدث عن اعتداء الفرقة الشيرازية علي السفارة الايرانية بلندن

السفير الايراني يتحدث عن اعتداء الفرقة الشيرازية علي السفارة الايرانية بلندن

ولايتي: العلاقات بين ايران والعراق استراتيجية

ولايتي: العلاقات بين ايران والعراق استراتيجية

هجوم علي السفارة الايرانية في بريطانيا

هجوم علي السفارة الايرانية في بريطانيا

القبض علي منفذي الاعتداء علي السفارة الايرانية بلندن

القبض علي منفذي الاعتداء علي السفارة الايرانية بلندن

النائب الاول للرئيس الايراني يزور ضريح الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف

النائب الاول للرئيس الايراني يزور ضريح الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف

أحدث الأخبار

إيران وإندونيسيا تستطيعان أن تساعدا في حل مشكلة التطرف في العالم الإسلامي

رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الإيرانية-الإندونيسية؛

إيران وإندونيسيا تستطيعان أن تساعدا في حل مشكلة التطرف في العالم الإسلامي

نيودلهي سددت كل الديون النفطية الي ايران

القائم بالاعمال الهندي في طهران:

نيودلهي سددت كل الديون النفطية الي ايران

العميد باقر زادة: علي أمريكا اعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران

خلال استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

العميد باقر زادة: علي أمريكا اعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران

قاسمي: لا علم لنا بمصير ليفنسون

قاسمي: لا علم لنا بمصير ليفنسون

الخبراء الروس يعتبرون إن لإيران دورا رئيسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق

الخبراء الروس يعتبرون إن لإيران دورا رئيسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق

موضوعات مرتبط