سفير صربيا: الاحصائيات العالمية تشيرالي نجاح الخطط الاقتصادية للرئيس روحاني

واضاف 'دراكان تودوروويج' اليوم السبت لمراسل ارنا علي هامش الاجتماع المشترك لسفراء الدول الاوربية مع مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة 'مهدي كرباسيان' ان الرئيس روحاني ووزير الخارجية ظريف اعلنوها كرارا بأن ايران تسعي لعلاقات مسالمة مع الدول وتخطو علي هذا النهج وان نتائج هذه السياسة كانت جيدة ومفيدة لايران.

واشارالسفير الي زيارة وزير الخارجية الايراني الي بلده الاسبوع المنصرم وقال ان هكذا زيارات لها تاثير عميق في تنمية التعاون واستقطاب الاستثمارات الي ايران.

واضاف سفير صربيا ان هذا الاجتماع الذي يهدف الي شرح فرص الاستثمار في مجال المناجم كان مفيدا جدا واستطعنا الحصول علي معلومات قيمة للاستثمار في هذا الاطار.

ووصف العلاقات الصربية الايرانية بالجيدة جدا وقال ان صربيا هي البلد الوحيد في المنطقة الذي يمنح مواطني ايران تاشيرات دخول اراضيه لذا نشاهد الكثير منهم ياتي للسياحة هناك وفي هذا الاطار تم يوم امس في طهران انشاء شركة مشتركة تعمل في مجال السياحة فقط.

وصرح ' تودوروويج' ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين لم تصل الي المستوي المطلوب لذا يجب بذل الجهد لارتقائها.

وحول الاتفاق النووي قال: ان ايران تسير في الطريق الصحيح وان وكالة الطاقة الذرية ايدت عشر مرات الالتزام الايراني ببنود الاتفاق ونظرا لتاييده من الاتحاد الاوربي نأمل ان لن يتعرض الاتفاق الدولي لاية مخاطر.

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