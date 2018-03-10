شركة ايرانية تنتج عقارا صناعيا لمعالجة الصداع النصفي

وعلي هامش ازاحة الستار عن هذا العقار اعلن مدير الابحاث و التنمية في الشركة 'فريد سمسارها' في حديث لمراسل ارنا، ان عقار 'ميغرن كات' هو عقار طبيعي يستخدم لعلاج الصداع النصفي و ان الشركة نجحت في انتاجها بعد إجراء ابحاث و اختبارات سريرية علي مدي ست سنوات علي 300 مريض يعانون من الصداع النصفي.

واوضح انه تم توزيع العقار في سبع مدن ايرانية علي ان يتوزع في كافة انحاء البلاد.

واضاف انه تم انتاج العقار باستخدام النباتات الطبيعية الطبية مؤكدا علي الدور الفاعل للنباتات في معالجة الصداع النصفي .

وشدد بالقول إنه لم يسجل اي مضاعفات لعقار معالجة الصداع النصفي لانه لم يستخدم في انتاجه اي مادة كيماوية.

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