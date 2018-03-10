نسعي وراء خفض الصراعات في اليمن وسوريا

واضاف بيتر مائورر اليوم السبت في ختام لقائه عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي امام حشد من المراسلين: نعرف جيدا باننا نواجه حاليا تحديات امنية ومشاكل لتحقيق اهدافنا ولهذا السبب نتواصل مع كافة الاطراف المتصارعة.

وصرح : اننا نسعي وراء تحقيق استنتاج نهائي لانهاء الصراعات موكدا علي ضرورة احترام حقوق الانسان.

وتابع ان الاجراءت العسكرية في اليمن وسوريا ضد الارهابيين ساهمت كثيرا في خفض مستوي الصراعات.

واضاف ان هذا الاسلوب لايكفي بل اننا بحاجة الي التعاون علي الصعيدين الاقليمي والدولي ونامل بان يخفض مستوي الصراعات في اليمن.

ومن جانبه قال ولايتي في ختام لقائه مائورر للمراسلين انه تم التطرق الي العلاقات الجيدة القائمة بين اللجنة الدولية للصليب الاحمر وايران مضيفا ان العلاقات بين الجانبين كانت جيدة جدا منذ سنين طويلة.

انتهي**2018 ** 1837

