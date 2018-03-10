غدا.. تعقد المحكمة العلنية لسائق الحافلة المتسبب بحادث باسداران

وأضاف 'محسن إفتخاري' اليوم السبت في تصريح لإرنا، انه لحد الآن تم تحديد الإتهام فقط لهذا الشخص المتسبب بحادث باسداران وسيتم غدا النظر في قضيته في الفرع الثامن من المحكمة الجنائية الأولي لمحافظة طهران.

وصرح افتخاري، ان القاضي 'محمد رضا محمدي كشكولي' سيتولي النظر في هذه القضية قائلا، انه 'قبل عشرة أيام تم تعيين محام لهذا المتهم (ثلاث) ونظرا لأنه لم يوجد أي نقص في هذا الملف، حدد القاضي يوم غد موعدا للنظر في القضية'.

يذكر، ان يوم 19 شباط/فبراير قام شخص يسمي 'ثلاث' بالهجوم علي قوات الأمن الداخلي والتعبئة مستقلا حافلة ركاب بشارع 'كُلستان هفتم' المتفرع من شارع باسداران بطهران مما أدي الي مقتل ثلاثة من قوات الأمن الداخلي وواحد من قوات التعبئة وإصابة تعبوي آخر بجروح بليغة.

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