ايران تلعب دورا فاعلا في ارساء السلام في المنطقة

واعرب مائورر اليوم السبت خلال لقائه عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي عن تقديره لايران بسبب اجراء هذه المباحثات وقال انه كانت لدينا علاقات جيدة مع ايران منذ سنين طويلة حيث ان هذه العلاقات مازالت قائمة.

واعرب عن امله بان تكون هذه المباحثات مثمرة وقال ان ايران لعبت دورا كبيرا في تنمية المنطقة حيث اننا نشهد موشرات هذا التاثير.

واضاف ان تطوير العلاقات مع ايران يستوجب مزيدا من التعاون وان ايران لعبت دورا موثرا في ارساء السلام في المنطقة واننا ندعم هذه التوجهات موكدا علي استعداده لتطوير التعاون قدر الامكان.

ومن جانبه قال ولايتي خلال هذا اللقاء:من الموكد ان ايران لعبت دورا موثرا في المنطقة ونامل بتطوير التعاون وان ايران مستعدة لتوسيع التعاون بحيث ان هذا التعاون يشكل امرا هاما بالنسبة لنا.

واشار الي الاحداث في اليمن وسوريا داعيا اللجنة الدولية للصليب الاحمر الي القيام باجراءت فاعلة للحد من الحرب والعنف في اليمن وسوريا نظرا الي الجرائم التي ارتكبت بحق المواطنين خاصة الاطفال والنساء في هذين البلدين.

انتهي**2018 ** 1837

