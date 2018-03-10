بعيدي نجاد: الحكومة البريطانية لها التزام بحصانة السفارة الايرانية

لندن/10آذار/مارس- ارنا - قال السفير الايراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد في اشارة الي حادث الاعتداء الذي وقع مساء امس الجمعة علي السفارة الايرانية في لندن قال ان الحكومة البريطانية لها التزام بحماية السفارة الايرانية وحصانتها دون اي قيد او شرط.

واضاف بعيدي نجاد اليوم السبت في تغريده له ان المجموعة التي اعتدت علي السفارة الايرانية تمثل جماعة شيعية متطرفة. انهم (اعضاء هذه الجماعة) يصرون علي اساءة الشخصيات الكبري لدي اهل السنة من خلال تفسير طائفي للشيعة.
يذكر ان السفارة الايرانية في لندن تعرضت امس الجمعة الي هجوم شنته الفرقة الشيرازية وتسلقت جدرانها.
واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي انه تم القبض علي منفذي الاعتداء علي سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن.
واكد قاسمي انه تم القاء القبض علي المعتدين علي شرفة السفارة الايرانية في لندن موضحا انه تم وضع نهاية لهذا الحدث الاستعراضي.
ودعا قاسمي الي محاكمة ومعاقبة مصدري الاوامر ومنفذي هذا العمل.
انتهي**2018 ** 1837



برچسب ها

سياسي

الاعتداء

السفارة الايرانية

بريطانيا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

بعيدي نجاد: الحكومة البريطانية لها التزام بحصانة السفارة الايرانية

معظم المشاهدات

السفير الايراني يتحدث عن اعتداء الفرقة الشيرازية علي السفارة الايرانية بلندن

السفير الايراني يتحدث عن اعتداء الفرقة الشيرازية علي السفارة الايرانية بلندن

ولايتي: العلاقات بين ايران والعراق استراتيجية

ولايتي: العلاقات بين ايران والعراق استراتيجية

هجوم علي السفارة الايرانية في بريطانيا

هجوم علي السفارة الايرانية في بريطانيا

القبض علي منفذي الاعتداء علي السفارة الايرانية بلندن

القبض علي منفذي الاعتداء علي السفارة الايرانية بلندن

النائب الاول للرئيس الايراني يزور ضريح الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف

النائب الاول للرئيس الايراني يزور ضريح الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف

أحدث الأخبار

إيران وإندونيسيا تستطيعان أن تساعدا في حل مشكلة التطرف في العالم الإسلامي

رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الإيرانية-الإندونيسية؛

إيران وإندونيسيا تستطيعان أن تساعدا في حل مشكلة التطرف في العالم الإسلامي

نيودلهي سددت كل الديون النفطية الي ايران

القائم بالاعمال الهندي في طهران:

نيودلهي سددت كل الديون النفطية الي ايران

العميد باقر زادة: علي أمريكا اعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران

خلال استقباله رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر

العميد باقر زادة: علي أمريكا اعادة المعلومات الإنسانية المتعلقة بالحرب العراقية المفروضة علي إيران

قاسمي: لا علم لنا بمصير ليفنسون

قاسمي: لا علم لنا بمصير ليفنسون

الخبراء الروس يعتبرون إن لإيران دورا رئيسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق

الخبراء الروس يعتبرون إن لإيران دورا رئيسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا والعراق

موضوعات مرتبط