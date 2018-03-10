بعيدي نجاد: الحكومة البريطانية لها التزام بحصانة السفارة الايرانية

واضاف بعيدي نجاد اليوم السبت في تغريده له ان المجموعة التي اعتدت علي السفارة الايرانية تمثل جماعة شيعية متطرفة. انهم (اعضاء هذه الجماعة) يصرون علي اساءة الشخصيات الكبري لدي اهل السنة من خلال تفسير طائفي للشيعة.

يذكر ان السفارة الايرانية في لندن تعرضت امس الجمعة الي هجوم شنته الفرقة الشيرازية وتسلقت جدرانها.

واعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي انه تم القبض علي منفذي الاعتداء علي سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن.

واكد قاسمي انه تم القاء القبض علي المعتدين علي شرفة السفارة الايرانية في لندن موضحا انه تم وضع نهاية لهذا الحدث الاستعراضي.

ودعا قاسمي الي محاكمة ومعاقبة مصدري الاوامر ومنفذي هذا العمل.

انتهي**2018 ** 1837

