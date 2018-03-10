حجم انتاج ايران من الصلب بلغ 32 مليون طن سنويا

سبزوار/10آذار/مارس/ارنا- أعلن عضو لجنة الصناعة والمناجم في مجلس الشوري الاسلامي 'رمضان علي سبحاني فر'، ان حجم انتاج ايران من الصلب كان يبلغ 14 مليون طن سنويا قبل اربع سنوات، فيما ارتفع الي 32 مليون طن حاليا.

واضاف سبحاني فر خلال لقائه اهالي مدينة سبزوار (شرق)، ان احدي استرتيجيات تحقيق الاقتصاد المقاوم تتمثل في زيادة الصادرات غير النفطية معلنا بذلك ان الاستثمار في قطاع انتاج الصلب سيهسم في تحقيق التنمية في البلاد.
وتابع قائلا، ان انتاج ايران من القمح زاد من خمسة ملايين طن الي 14 مليون طن سنويا مما تمكنت بذلك من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض منه .
وحول حجم انتاج البذور الزيتية قال انه ازداد من 50 الف طن إلي 400 الف طن سنويا كما ان انتاج السكر ازداد من مليون طن الي مليون و 800 الف طن سنويا حاليا.
وردا علي سوال حول سبب وجود بعض المشاكل الاقتصادية في البلاد رغم رفع الحظر المفروض عليها اوضح، إن هناك بعض دول تشتري النفط الايراني مقابل السلع خوفا من العقوبات الامريكية.
واكد انه و رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها ايران بسبب فرض العقوبات عليها فانها تمضي في مسار التنمية والتقدم، واضاف ان العدو يسعي وراء بث اليأس و الخيبة في المجتمع ايراني إلا ان مخططاته هذه باءت بالفشل بفضل وحدة الشعب والتفافه حول القيادة.
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اقتصاد

انتاج الصلب

الاكتفاء الذاتي

القمح

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حجم انتاج ايران من الصلب بلغ 32 مليون طن سنويا

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