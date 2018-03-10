السفير الباكستاني السابق لدي طهران: خط أنبوب السلام محورمفاوضات ظريف في باكستان

اسلام آباد / 10آذار/مارس-إرنا – رحب السفير الباكستاني السابق لدي طهران بالزيارة التي سيقوم بها محمد جواد ظريف الي اسلام آباد غداً 11 آذار قائلاً: إنّ مستقبل مشروع اُنبوب الغاز المعروف ب«خط السلام» سيكون محور مفاوضات وزير الخارجية الايراني مع الجانب الباكستاني.

وأشار 'شمشاد أحمد خان' اليوم السبت في مقابلة مع مراسل ارنا في اسلام آباد، الي أهمية إكمال مشروع مد انبوب «السلام» الغازي من ايران الي بلده باعتباره مشروعاً ملبياً لمصالح البلدين وأضاف: إنّ البلدين يستطيعان توظيف هذا المشروع للحصول علي أرباح هائلة وإنهاء المشروع في أسرع وقت ممكن خاصة في ظل المشاكل التي تعاني منها باكستان حالياً وحاجتها الماسة الي الغاز الطبيعي مشيراً إلي التأثير السلبي الذي خلفته قلة توفُّر الغاز الطبيعي علي اقتصاد بلده معرباً عن إعتقاده بأنّ الغاز الايراني من شأنه أن يزيد من سرعة عجلة الاقتصاد الباكستاني.
كما أعلن السفير الباكستاني السابق لدي طهران عن إستيراد باكستان خلال السنوات الأخيرة الغاز السائل لتزويد مفاعل انتاج الطاقة الكهربائية وإبقاء نشاطه إلّا أنه رأي هذه الخطوة مؤقتة تكلف البلد علي المستوي البعيد تكاليف باهضة.
وفي لفتة له الي ضغوط بعض الدول الاجنبية علي باكستان لعدم إكمال مشروع مد اُنبوب غاز «السلام» إعتبر أحمد خان مواقف هذه الدول آتيةً في إطار مصالحها دون إعارتها أهمية لمصالح الشعب الباكستاني وهذا ما يفرض علي الحكومة الباكستانية إتخاذ قرار حاسم بشأن المشروع مطالباً الحكومة الهندية ايضاً بالالتحاق بخط السلام الغازي لما له من أرباح ومنافع ستدر علي الشعب الهندي وسترفع من المستوي المعيشي لشعوب المنطقة.
وفي سياق آخر أشار شمشاد أحمد خان الي مشروع الطريق الاقتصادي الواصل بين الصين وباكستان مطالباً ايران بالالتحاق به لأنه مشروع يعود عليها بالنفع.
وذكّر هذا السفير الباكستاني السابق بمؤامرات الأعداء المتواصلة ضد بلدان الشرق الاوسط وجنوب آسيا وبضرورة الاتحاد بين ايران وباكستان لما لهما من دور هام في استتباب الأمن والإستقرار في المنطقة وبأهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين.
علماً بأنّ محمد جواد ظريف وزير خارجية ايران سيزور اسلام آباد غداً الأحد علي رأس وفد اقتصادي وتجاري رفيع المستوي يتكون من 30 شخصية ناشطة في التجارة والاقتصاد.
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اقتصاد

السفير الباكستاني السابق لدي طهران

خط السلام الغازي

زيارة وزير الخارجية الايراني لباكستان

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السفير الباكستاني السابق لدي طهران: خط أنبوب السلام محورمفاوضات ظريف في باكستان

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