اندونيسيا تدعو الي توثيق التعاون مع ايران في مجالي النفط و الغاز

كوالالمبور/10آذار/مارس/ارنا- أعرب عضو اللجنة السابعة في مجلس النواب الاندونيسي 'فاضل محمد' عن أمله بان تتمكن بلاده من توثيق التعاون مع ايران في مجالي النفط و الغاز.

واضاف محمد اليوم السبت، إن حجم استيراد اندونيسيا من الغاز الايراني يتجاوز 300 مليون دولار سنويا، معلنا بذلك ان الارضية باتت مهيأة لزيادة هذا الحجم لبلوغه مليارين او ثلاثة مليارات دولار سنويا.
وتابع قائلا ان تحسين الظروف في بعض القطاعات بما فيها المصارف والخدمات المالية سيسهم في تعزيز التعاون بين البلدين.
يذكر ان اللجنة السابعة في البرلمان الاندونيسي تنشط في مجال الطاقة و المصادر المنجمية و التكنولوجيا و البيئة.
هذا ويزور الوفد البرلماني الايراني برئاسة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية - الاندونيسية ' محمود صادقي' اندونيسيا، تلبية لدعوة من نظيره الاندونيسي بهدف الاجتماع مع المسؤولين السياسيين و البرلمانيين هناك.
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اندونيسيا

النفط و الغاز

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اندونيسيا تدعو الي توثيق التعاون مع ايران في مجالي النفط و الغاز

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