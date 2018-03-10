اللجنة البرلمانية النووية تضع اللمسات الأخيرة علي التقرير النصف سنوي الرابع حول الاتفاق النووي

طهران/ 10 اذار/ مارس/ ارنا - قال رئيس اللجنة البرلمانية النووية، ان اللجنة قامت بانهاء التقرير النصف سنوي الرابع حول خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وفقا للتقرير السابع والثامن لوزارة الخارجية حول مسار تنفيذ الاتفاق النووي.

واضاف حجة الاسلام مجتبي ذوالنوري في حديث مع مراسل ارنا اليوم السبت، ان لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي يجب ان تضع اللمسات الأخيرة علي هذا التقرير ومن ثم سيقدم امام مجلس الشوري الاسلامي.
وتوقع النائب دوالنوري ، تقديم التقرير النصف السنوي الرابع امام اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية حول مسار تنفيذ الاتفاق النووي بعد عطلة عيد النيروز (يبدأ 21 مارس).
وزارة الخارجية الايرانية كانت قد قدمت في 17 يناير الماضي التقرير الربع سنوي الثامن للاتفاق النووي الي لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الاسلامي، التقرير النصف سنوي الرابع للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، تم تنظيمة وفقا للتقرير السابع والثامن لوزارة الخارجية حول مسار تنفيذ الاتفاق النووي.
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اللجنة البرلمانية النووية تضع اللمسات الأخيرة علي التقرير النصف سنوي الرابع حول الاتفاق النووي

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