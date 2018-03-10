رئيس مؤسسة التفتيش العام يدعو دول العالم الي مكافحة الفساد

رئيس مؤسسة التفتيش العام 'قاضي سراج' الذي يقوم بزيارة الي طوكيو تلبية لدعوة رسمية من ديوان التقييم الاداري الياباني (المظالم) أشار خلال لقائه المدعي العام الياباني 'كاتسويوكي ني شي كاوا' ، المسؤوليات التي تقع علي عاتق مؤسسة التفتيش العام في ايران وقال : وفقا للمادة الدستورية 174، فان الرقابة والاشراف والوقاية ومواجهة سوء التيارات الإدارية، ومكافحة الفساد وكذلك النشاطات (المظالم) ومتابعة شكاوي المواطنين، من أهم برامج هذه المؤسسة.

واشار الي اجراءات مؤسسة التفتيش العام علي الاصعدة الدولية وتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون مع الدول المتقدمة في العالم بمافيها اليابان داعيا الي تبادل الخبرات وسعي البلدين لدعم ديوان المظالم .

وأكد سراج علي ان نظام الهيمنة وبعض الدول الغربية، تحاول تشويه سمعة الدول النامية في آسيا، وتركز علي زعزعة الأمن في منطقة الشرق الاوسط.

وقال : هذا في حين لو لم يكن نظام الهيمنة ونفوذ القوي الأجنبية في هذه المنطقة لشهدنا منطقة خالية من الفساد وبمؤشر عال من الشفافية .

وثمن رئيس مؤسسة التفتيش العام ، نظام التقييم الأداري ونشاطات ديوان المظالم في اليابان داعيا الي تبادل الخبرات بين البلدين علي الاصعدة الفنية وتنظيم الدورات التعليمية المشتركة لارتقاء مكانة الدول الاسيوية علي الاصعدة الدولية في مجال المظالم والاشراف المالي والأداري.

بدوره شكر المدعي العام الياباني ، الاهتمام الخاص الذي تبديه مؤسسة التفتيش والرقابة في الجمهورية الاسلامية الايرانية ، لتعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الاطراف مع مؤسسات المظالم الآسيوية وقال ان العلاقات بين طهران وطوكيو في هذا المجال تعود لسنوات سابقة، وكلا البلدين يتعاونان منذ بدء تأسيس ديوان المظالم الآسيوي.

وأعتبر 'كاتسويوكي ني شي كاوا' تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون بين ايران وديوان التقييم الأداري الياباني يتميز بالأهمية الكبيرة.

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