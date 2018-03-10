ايران تحتج بقوة لدي الحكومة البريطانية لتعرض سفارتها بلندن لاعتداء

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وفي اعقاب اقتحام عدد من انصار فرقة متطرقة تقيم في بريطانيا لشرفة سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن والاساءة الي العلم المقدس لبلادنا، قال المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي انه فور تلقي هذا الخبر، ابلغ الدكتور عراقجي نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، السفير البريطاني في طهران احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية الشديد ، وطالب بان تقوم الشرطة البريطانية بتوفير الحماية والدعم الكاملين للدبلوماسيين الايرانيين في لندن وان تتصدي بشكل عاجل للمعتدين.

واضاف ان السفير البريطاني في طهران، نقل اعتذار الحكومة البريطانية الرسمي وقال ان شرطة مكافحة الشغب تواجدت في الموقع وهي تراقب الوضع عن كثب.

وتابع انه تم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحماية ارواح الدبلوماسيين الايرانيين والحد من دخول المعتدين السفارة.

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