الشرطة البريطانية اتخذت موقف المتفرج تجاه الاعتداء علي السفارة الايرانية

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وهاجم انصار فرقة الشيرازي الشيعية البريطانية قبل ساعات من هذا اليوم مبني السفارة الايرانية في لندن واقتحموه فيما تسلق أفراد هذه المجموعة جدران السفارة الايرانية في لندن.

ورفع اعضاء هذه الزمرة اعلامهم فوق سطح السفارة.

وبثت بعض القنوات الفضائية المناوئة للثورة تحركات هذه الزمرة المتمردة علي الهواء مباشرة، بينما لم تبد الشرطة البريطانية وحتي لحظة صياغة هذا الخبر اي ردة فعل وموقف تجاه هذا السلوك الارهابي.

وقد هاجمت هذه المجموعة اليوم السفارة الايرانية في لندن بدعوي دعم بيت اية الله السيد صادق الشيرازي، والاحتجاج علي اعتقال السيد حسين الشيرازي وتسلقت جدرانها ومن ثم رفعت اعلامها الخاصة بها.

ان هؤلاء الاشخاص الذين كانوا يحملون صورا لاية الله السيد صادق الشيرازي والسيد حسين الشيرازي، ينتمون الي مجموعة تدعي 'هيئة خدام المهدي' والتي تنشط في ضواحي لندن.

وقامت قناة 'فدك' الفضائية التي يقال انها تابعة لياسر حبيب (كويتي الجنسية) وتقيم ارتباطا وثيقا مع هيئة خدام المهدي، بتغطية هذه القضية بصورة واسعة.

وتثير قناة فدك الفضائية وجهات نظر ورؤي متطرفة بشأن ايران وتصر علي اثارة القضايا الخلافية بين الشيعة واهل السنة.

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