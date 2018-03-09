امام جمعة حرم السيدة زينب (س) :اهالي الفوعة وكفريا مازالوا صامدين

دمشق - 9 اذار - مارس - ارنا - قال مندوب الولي الفقيه، امام جمعة حرم السيدة زينب (س) في دمشق ان الاهالي المظلومين في بلدتي الفوعة وكفريا السوريتين وبعد ثلاثة اعوام من الحصار المفروض من قبل الارهابيين المنتمين لجبهة تحرير الشام ( النصرة سابقا ) مازالوا صامدين امام هؤلاء الارهابيين.

واضاف اية الله ابو الفضل طباطبائي ان الارهابيين المنتمين الي جماعة تحرير الشام قد اطلقوا امس الخميس المئات من الصواريخ وقذائف الهاون نحو بلدتي الفوعة وكفريا السوريتين مما تسببوا بمقتل عدد من الاهالي الابرياء.
وانتقد اية الله طباطبائي بشدة الصمت المطبق الذي تلتزم به الاوساط الدولية تجاه هذا العدوان وقال ان هذا السلوك المزدوج من قبل الاوساط الدولية تجاه قتل الابرياء السوريين تسبب في حالة من عدم الثقة بالنسبة للمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان.
وصرح ان المدافعين من القوات الشعبية في بلدتي الفوعة وكفريا تمكنوا من خلال صمودهم من الدفاع عن البلدتين امام الارهابيين المدعومين من قبل الاستكبار.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

الفوعة وكفريا

امام جمعة حرم السيدة زينب (س )

تحرير الشام

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

امام جمعة حرم السيدة زينب (س) :اهالي الفوعة وكفريا مازالوا صامدين

معظم المشاهدات

المتحدث بأسم الحكومة العراقية: العراق يرفض اية وصاية اممية خارجية

المتحدث بأسم الحكومة العراقية: العراق يرفض اية وصاية اممية خارجية

قاسمی: كفّوا عن الرقص السیاسی المخزی بهدف ارضاء الكیان الصهیونی

فی الرد علي بیان اللجنة العربیة الرباعیة...

قاسمی: كفّوا عن الرقص السیاسی المخزی بهدف ارضاء الكیان الصهیونی

النائب الاول للرئيس الايراني يزور ضريح الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف

النائب الاول للرئيس الايراني يزور ضريح الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف

ايران توقع عقدا مع شركة صينية لمد خط سككي بين شيراز وبوشهر

بطول 450 كم وبقيمة 700 مليون دولار...

ايران توقع عقدا مع شركة صينية لمد خط سككي بين شيراز وبوشهر

جهانغيري يصف دور العراق في المنطقة والعالم بانه ممتاز

جهانغيري يصف دور العراق في المنطقة والعالم بانه ممتاز

أحدث الأخبار

رضائي: اميركا لم تحقق اهدافها في الحرب الافغانية والعراقية

رضائي: اميركا لم تحقق اهدافها في الحرب الافغانية والعراقية

كوبا تؤكد علي الاستفادة من التجارب الایرانیة فی مجال تقنیة النانو

كوبا تؤكد علي الاستفادة من التجارب الایرانیة فی مجال تقنیة النانو

امام جمعة حرم السيدة زينب (س) :اهالي الفوعة وكفريا مازالوا صامدين

امام جمعة حرم السيدة زينب (س) :اهالي الفوعة وكفريا مازالوا صامدين

عقد اجتماع وزاري رباعي بين ايران واذربيجان وجورجيا وتركيا في باكو

عقد اجتماع وزاري رباعي بين ايران واذربيجان وجورجيا وتركيا في باكو

ايران تدين التفجير الارهابي في كابل

ايران تدين التفجير الارهابي في كابل

موضوعات مرتبط