امام جمعة حرم السيدة زينب (س) :اهالي الفوعة وكفريا مازالوا صامدين

واضاف اية الله ابو الفضل طباطبائي ان الارهابيين المنتمين الي جماعة تحرير الشام قد اطلقوا امس الخميس المئات من الصواريخ وقذائف الهاون نحو بلدتي الفوعة وكفريا السوريتين مما تسببوا بمقتل عدد من الاهالي الابرياء.

وانتقد اية الله طباطبائي بشدة الصمت المطبق الذي تلتزم به الاوساط الدولية تجاه هذا العدوان وقال ان هذا السلوك المزدوج من قبل الاوساط الدولية تجاه قتل الابرياء السوريين تسبب في حالة من عدم الثقة بالنسبة للمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان.

وصرح ان المدافعين من القوات الشعبية في بلدتي الفوعة وكفريا تمكنوا من خلال صمودهم من الدفاع عن البلدتين امام الارهابيين المدعومين من قبل الاستكبار.

انتهي ** 1837

