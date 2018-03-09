برلمانية عراقية تطالب بمقاضاة اميركا لتسببها بدخول الارهاب للعراق

ودعت عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب حمدية الحسيني، الحكومة العراقية الي التحرك بشكل دبلوماسي لمقاضاة الدول التي دعمت ومولت الإرهاب والجماعات المتطرفة في العراق، في اشارة الي الولايات المتحدة الاميركية، بعد ان صرح العضو البارز في الحزب الجمهوري الاميركي والمرشح الرئاسي السابق رون بول، 'بأن الادارة الاميركية فشلت، وكانت سببا بظهور تنظيمي داعش والقاعدة في العراق' .

وقالت الحسيني في تصريحات اوردتها وكالة (الاتجاه برس) الاخبارية ، 'ان موضوع دعم أميركا وتأسيسها للجماعات الإرهابية وزعزعة الامن والاستقرار في العراق ليس الاعتراف الوحيد وانما هناك اعترافات أخري بنفس الصدد' .

واضافت في تصريحاتها 'نحن كلجنة قانونية برلمانية قمنا بإعداد قانون لمقاضاة الدول الداعمة للإرهاب، وتمت قرائته قراءة اولي لتعويض العراق وشعبه عن الدمار الذي خلفه الإرهاب وتدمير البني التحتية، عن طريق رفع دعاوي قضائية في المحاكم الدولية ضد الدول الداعمة للإرهاب' .

وشددت البرلمانية العراقية علي 'ضرورة ان تكون هناك جهة حكومية عليا وظيفتها جمع الادلة والبراهين التي توثق دعم الدول، وخصوصا أميركا للتنظيمات الإرهابية التي الحقت الضرر والدمار بالبلاد' .

وتبذل الولايات المتحدة الاميركية جهودا حثيثة لتعزيز وجودها العسكري في العراق، رافضة الانسحاب منه، رغم الرفض السياسي والشعبي الواسع لذلك الوجود، وتتذرع واشنطن بأن تنظيم داعش مازال يشكل خطرا، علما ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن في التاسع من من شهر كانون الاول - ديسمبر الماضي الانتصار النهائي والشامل علي ذلك التنظيم الارهابي .

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