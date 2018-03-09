بعد اعترافات امريكية بأن امريكا كانت وراء ظهور الارهاب في العراق

برلمانية عراقية تطالب بمقاضاة اميركا لتسببها بدخول الارهاب للعراق

بغداد/9 اذار/ مارس/ ارنا- طالبت عضو في مجلس النواب العراقي بمقاضاة الولايات المتحدة الاميركية لتسببها بدخول الارهاب الداعشي التكفيري الي العراق.

ودعت عضو اللجنة القانونية البرلمانية، النائب حمدية الحسيني، الحكومة العراقية الي التحرك بشكل دبلوماسي لمقاضاة الدول التي دعمت ومولت الإرهاب والجماعات المتطرفة في العراق، في اشارة الي الولايات المتحدة الاميركية، بعد ان صرح العضو البارز في الحزب الجمهوري الاميركي والمرشح الرئاسي السابق رون بول، 'بأن الادارة الاميركية فشلت، وكانت سببا بظهور تنظيمي داعش والقاعدة في العراق' .
وقالت الحسيني في تصريحات اوردتها وكالة (الاتجاه برس) الاخبارية ، 'ان موضوع دعم أميركا وتأسيسها للجماعات الإرهابية وزعزعة الامن والاستقرار في العراق ليس الاعتراف الوحيد وانما هناك اعترافات أخري بنفس الصدد' .
واضافت في تصريحاتها 'نحن كلجنة قانونية برلمانية قمنا بإعداد قانون لمقاضاة الدول الداعمة للإرهاب، وتمت قرائته قراءة اولي لتعويض العراق وشعبه عن الدمار الذي خلفه الإرهاب وتدمير البني التحتية، عن طريق رفع دعاوي قضائية في المحاكم الدولية ضد الدول الداعمة للإرهاب' .
وشددت البرلمانية العراقية علي 'ضرورة ان تكون هناك جهة حكومية عليا وظيفتها جمع الادلة والبراهين التي توثق دعم الدول، وخصوصا أميركا للتنظيمات الإرهابية التي الحقت الضرر والدمار بالبلاد' .
وتبذل الولايات المتحدة الاميركية جهودا حثيثة لتعزيز وجودها العسكري في العراق، رافضة الانسحاب منه، رغم الرفض السياسي والشعبي الواسع لذلك الوجود، وتتذرع واشنطن بأن تنظيم داعش مازال يشكل خطرا، علما ان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اعلن في التاسع من من شهر كانون الاول - ديسمبر الماضي الانتصار النهائي والشامل علي ذلك التنظيم الارهابي .
انتهي ع ص** 1837



برچسب ها

سياسي

العراق

المطالبة بمقاضاة امريكا

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

برلمانية عراقية تطالب بمقاضاة اميركا لتسببها بدخول الارهاب للعراق

معظم المشاهدات

المتحدث بأسم الحكومة العراقية: العراق يرفض اية وصاية اممية خارجية

المتحدث بأسم الحكومة العراقية: العراق يرفض اية وصاية اممية خارجية

قاسمی: كفّوا عن الرقص السیاسی المخزی بهدف ارضاء الكیان الصهیونی

فی الرد علي بیان اللجنة العربیة الرباعیة...

قاسمی: كفّوا عن الرقص السیاسی المخزی بهدف ارضاء الكیان الصهیونی

النائب الاول للرئيس الايراني يزور ضريح الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف

النائب الاول للرئيس الايراني يزور ضريح الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف

ايران توقع عقدا مع شركة صينية لمد خط سككي بين شيراز وبوشهر

بطول 450 كم وبقيمة 700 مليون دولار...

ايران توقع عقدا مع شركة صينية لمد خط سككي بين شيراز وبوشهر

جهانغيري يصف دور العراق في المنطقة والعالم بانه ممتاز

جهانغيري يصف دور العراق في المنطقة والعالم بانه ممتاز

أحدث الأخبار

رضائي: اميركا لم تحقق اهدافها في الحرب الافغانية والعراقية

رضائي: اميركا لم تحقق اهدافها في الحرب الافغانية والعراقية

كوبا تؤكد علي الاستفادة من التجارب الایرانیة فی مجال تقنیة النانو

كوبا تؤكد علي الاستفادة من التجارب الایرانیة فی مجال تقنیة النانو

امام جمعة حرم السيدة زينب (س) :اهالي الفوعة وكفريا مازالوا صامدين

امام جمعة حرم السيدة زينب (س) :اهالي الفوعة وكفريا مازالوا صامدين

عقد اجتماع وزاري رباعي بين ايران واذربيجان وجورجيا وتركيا في باكو

عقد اجتماع وزاري رباعي بين ايران واذربيجان وجورجيا وتركيا في باكو

ايران تدين التفجير الارهابي في كابل

ايران تدين التفجير الارهابي في كابل

موضوعات مرتبط