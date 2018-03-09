الجعفري: هدف واشنطن وحلفائها من فبركة مزاعم استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية حماية الإرهابيين

طهران - 9 اذار - مارس - ارنا - أكد مندوب سورية الدائم لدي الأمم المتحدة بشار الجعفري أن هدف الولايات المتحدة وحلفائها من الإدعاءات الكاذبة بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل الجيش العربي السوري في الغوطة هو حماية التنظيمات الإرهابية.

وأشار الجعفري في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية اليوم إلي أن القوي الداعمة للإرهاب في سورية دأبت علي فبركة استخدام السلاح الكيميائي كذريعة لعرقلة تقدم الجيش العربي السوري واستخدام ذلك عدة مرات كورقة ضغط سياسي ضد الدولة السورية.
وفي هذا الصدد لفت الجعفري إلي أن الحكومة السورية وجهت إلي مجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكثر من 140 رسالة تتضمن معلومات موثقة حول امتلاك المجموعات الإرهابية المواد الكيميائية قدمتها لها الدول التي تدعمها لكن الأمانة العامة تعمدت تجاهل هذه المعلومات الموثقة.
وحول دور بعض الأنظمة الإقليمية في دعم الإرهاب في سورية أشار الجعفري إلي أن النظامين السعودي والقطري وعددا من الأنظمة الخليجية عملوا علي تمويل ودعم التنظيمات الإرهابية في سورية وإذكاء الأزمة فيها إضافة إلي إسهام النظام التركي في دعم الإرهاب حيث فتح حدوده أمام عشرات الآلاف من الإرهابيين للدخول إلي سورية وسهل تسليحهم وتمويلهم وأقام لهم معسكرات تدريب علي أراضيه كما سهل امتلاكهم المواد الكيميائية السامة.
وبشأن العدوان التركي علي مدينة عفرين أكد الجعفري أن “سورية لن تتواني عن الدفاع عن كل شبر من أرضها سواء كان ذلك ضد المجموعات الإرهابية المسلحة أو ضد القوات الغازية المحتلة التركية أو الأمريكية أو الإسرائيلية”.
انتهي ** 1837



برچسب ها

سياسي

مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري

التصعيد الأمني في الغوطة الشرقية

الاسلحة الكيمياوية

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

الجعفري: هدف واشنطن وحلفائها من فبركة مزاعم استخدام الجيش للأسلحة الكيميائية حماية الإرهابيين

معظم المشاهدات

المتحدث بأسم الحكومة العراقية: العراق يرفض اية وصاية اممية خارجية

المتحدث بأسم الحكومة العراقية: العراق يرفض اية وصاية اممية خارجية

قاسمی: كفّوا عن الرقص السیاسی المخزی بهدف ارضاء الكیان الصهیونی

فی الرد علي بیان اللجنة العربیة الرباعیة...

قاسمی: كفّوا عن الرقص السیاسی المخزی بهدف ارضاء الكیان الصهیونی

النائب الاول للرئيس الايراني يزور ضريح الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف

النائب الاول للرئيس الايراني يزور ضريح الامام علي عليه السلام في النجف الاشرف

ايران توقع عقدا مع شركة صينية لمد خط سككي بين شيراز وبوشهر

بطول 450 كم وبقيمة 700 مليون دولار...

ايران توقع عقدا مع شركة صينية لمد خط سككي بين شيراز وبوشهر

جهانغيري يصف دور العراق في المنطقة والعالم بانه ممتاز

جهانغيري يصف دور العراق في المنطقة والعالم بانه ممتاز

أحدث الأخبار

رضائي: اميركا لم تحقق اهدافها في الحرب الافغانية والعراقية

رضائي: اميركا لم تحقق اهدافها في الحرب الافغانية والعراقية

كوبا تؤكد علي الاستفادة من التجارب الایرانیة فی مجال تقنیة النانو

كوبا تؤكد علي الاستفادة من التجارب الایرانیة فی مجال تقنیة النانو

امام جمعة حرم السيدة زينب (س) :اهالي الفوعة وكفريا مازالوا صامدين

امام جمعة حرم السيدة زينب (س) :اهالي الفوعة وكفريا مازالوا صامدين

عقد اجتماع وزاري رباعي بين ايران واذربيجان وجورجيا وتركيا في باكو

عقد اجتماع وزاري رباعي بين ايران واذربيجان وجورجيا وتركيا في باكو

ايران تدين التفجير الارهابي في كابل

ايران تدين التفجير الارهابي في كابل

موضوعات مرتبط